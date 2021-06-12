南投縣政府6月15日9時起各接種服務機構同步開放接種預約，6月16日上午9時起開始提供疫苗接種服務。(南投縣政府提供)

日本捐贈台灣AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心11日撥配南投縣1萬8000劑。南投縣政府衛生局指出，民眾最關心第六類提供75歲以上，原住民65歲以上長者疫苗撥配量為1萬1304劑；縣府訂於6月15日上午9時起，各接種服務機構同步開放接種預約，6月16日上午9時起開始提供疫苗接種服務。

衛生局表示，本次疫苗接種對象依序為第一類醫事人員，第二類中央地方防疫人員、警察、消防及執行救災救護人員以及居家檢疫關懷的服務村里長及村里幹事，第三類高風險接觸者、防疫車隊駕駛等及防疫旅宿第一線工作人員，第四類因特殊情形必要出國者，第五類長照機構受照顧者、照顧者及洗腎病患等五類接種。

衛生局指出，中央係按上述五類人數比例分次分批撥配，南投縣上開五類人員撥配量仍無法一次滿足。其中民眾最關心第六類提供75歲以上，原住民65歲以上長者疫苗撥配量為1萬1304劑，依中央統一撥配原則為各縣市75歲以上人口之27％比例撥配計算。

南投縣衛生局依中央撥配規定及各鄉鎮市75歲以上人口比例，將疫苗平均分配至各鄉鎮市衛生所、醫院及合約診所提供接種服務；6月15日上午9時起各接種服務機構同步開放接種預約，6月16日上午9時起開始提供疫苗接種服務。