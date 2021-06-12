今日確診個案資料。（基市府提供）

今日確診個案資料。（基市府提供）

今日確診個案資料。（基市府提供）

昨日確診的新光三越櫃姐足跡。（基市府提供）

基隆市今日新增16個確診個案，其中高達9位為養護中心住民，年齡介於70歲到80多歲，另有1名外籍照護員確診，還有2名為仁愛市場攤商家的外傭，10日參與擴大篩檢後才確診，台北農產公司確診者的職場接觸者也有2名，先前確診個案11638的妻小也染疫。

基隆市場林右昌分析，本次新增的16名個案中，逸嘉養護中心有10例，為住民9人、工作人員1人，台北農產公司群聚案接觸者2人，家庭群聚有2人，外籍看護有2人。目前為止，基隆市已累積241人確診，其中又以中山區58人、安樂區49人、仁愛區42人為最多。

逸嘉養護中心群聚案中，9住民、1員工都染疫（案12701到12710），6月3日時核酸檢測陰性，因執行養護機構加強版管理準則，10日進行定期監測採檢後，最終確診，幾乎都為無症狀個案，為求謹慎10人目前全數安排在長庚醫院、部立基隆醫院治療中。

林坦言，養護中心、洗腎中心的確為高風險場所，之前已執行加強版管理準則，每3天會針對機構住民、員工進行核酸檢測確保安全，未來將進行逸嘉養護機構的降載計畫，讓環境壓力能夠減輕。據基市府統計，目前共有1家洗腎診所、2家護理之家、1家養護中心出現確診個案。

另有2名仁愛市場攤商家的外傭，年紀分別為40多歲、30多歲女性，平時都在家中照顧長者，10日參加仁愛市場擴大篩檢後確診，目前在醫院治療中。另有2名男女為台北農產公司確診個案的接觸者，因該公司群聚已有多人，分別依狀況送到集中檢疫所、醫院觀察中。最後2名為家庭群聚，案11638的40多歲妻子與10多歲兒子。

此外，昨日公布的台北新光三越百貨櫃姐（案12411）每日都通勤上班，曾在5月26、28、30、31日，及6月2、7日上午11時、晚間20時搭乘台鐵區間車從八堵往返台北。