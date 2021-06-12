據美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國2022財年國防預算聽證會10日於國會登場。會中中國大陸成為美政界、政策規劃者與軍方討論的焦點；其中，當共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）詢問，如果共軍武力犯台，美軍是否能保衛台灣；對此，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)表示，美國有能力阻止大陸奪取台灣。

報導表示，中國大陸已成為美國五角大廈國防預算案的關注焦點。當阿肯色州參議員蘇利文(Dan Sullivan)問道，「國防部關心重點是中國大陸還是氣候變遷等議題」，防長奧斯丁強調「我們最關注的就是軍事威脅，您可能聽到我提中國已經100次了」。

聽證會上，美軍將領證實大陸正組建一支愈來愈具有侵略性的軍隊，使其區域影響力上升，並積極努力取代美國在亞洲的軍事權力。

這造成南海成為區域衝突潛在點。北京持續在南海進行人造島嶼的建設，並灑下龐大的海上民兵部隊，甚至企圖掌控台灣。過去1年來，大陸透過軍機擾台等行動，試圖將台灣納入其羽翼之下。

因此，如果說這場聽證會圍繞在中國大陸威脅，那台灣就成為重中之重。霍利問到，如果共軍武力犯台，美國能否保衛台灣；對此，密利表示「我可以向您保證，如果政府依據《臺灣關係法》做出政治決定，我們有能力阻止北京犯台」。

他強調，共軍想透過軍事入侵奪取台灣有其困難性，特別是要橫渡海峽、奪取像台灣這樣大的島嶼，而島上又有相當規模的軍隊、人口，這樣的軍事行動複雜而又困難。

當霍利進一步詢問，如果台灣無法獨力抵抗大陸侵略，美國是否能軍事阻止大陸侵略，密利則回應「是」。

就在聽證會登場前1天，防長奧斯汀已發布一道內部指令(9日)，要求美軍聚焦在中國大陸帶來的挑戰，集中全力積極應對。報導指稱，2021年2月拜登成立「中國工作小組」，研究北京對美國產生的威脅；如今，該小組已完成報告，並提交奧斯汀，防長在閱讀報告後發布該密令。

奧斯汀在聲明指出，五角大廈將聚焦於加強美軍與夥伴的合作能力，提升嚇阻、加速新作戰概念的引進、引入新興科技、增強未來部隊態勢，以及讓文職與軍職教育現代化。

儘管奧斯汀的命令有機密問題；但在參議院軍事委員會的聽證會上，他還是提到7,150億美元國防預算，是因為美軍清楚地看見共軍帶來的挑戰。這筆預算將涵蓋總金額超過50億美元的太平洋嚇阻倡議計畫。

太平洋嚇阻倡議為期5年，50億美元將用於該區域美軍裝備的升級，包括關島的神盾飛彈防禦系統、夏威夷的新雷達防禦系統、情報與偵查設備的升級、採購更多彈藥、使印太區域能有更多海軍、空軍與陸戰隊士兵，以及為美軍盟邦與合作夥伴進行演習訓練。

事實上，華府智庫蘭德本週才發布報告，警告美國需要以更廣泛的方式對抗北京在亞洲、甚至是全球日益成長的影響力。「隨著競爭的加劇，美國軍事規劃者必須將中國引發突發事件可能地點，擴張到台灣等傳統爭議熱區之外」。

報告強調，華府必須維持在中東、非洲與拉美的影響力，否則北京馬上會將手伸入。「北京成功地成為中東事務的仲裁人、非洲經濟發展的主要援助國家，以及拉丁美洲的合作夥伴，這將削弱美國作為全球領導者的戰略地位，也影響華府在印太區的地位」。

不過，報告也稱美國仍享有優勢，且應促進支援盟友與合作夥伴。報告還強調，對許多國家來說，特別是亞洲國家，共軍仍是不具吸引力的夥伴。大陸軍隊缺乏權力投射能力，這限制該國維持像安全這類公共財的能力，而這正是美國在全球領導能如此成功的關鍵。

這恰巧呼應奧斯汀對工作小組報告的評論，在國防部對工作小組的新聞稿中，其強調「對軍人來說，加強與盟友、合作夥伴的聯繫最吸引人關注。強化軍隊與軍隊的關係是這類聯繫的一部分，美方將與盟友、合作夥伴進行更多的演習」。