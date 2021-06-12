女星謝忻在2019年6月12日被周刊爆出和「浩角翔起」阿翔搞不倫戀，還被拍到深情車吻照，從此揹上小三惡名，一度慘到沒工作，但靠著努力不懈成功翻身，重回螢光幕；豈料，台灣疫情嚴峻，藝人工作都受到影響，好不容易振作的謝忻也停工休息，日前在臉書更新現況，親吐電視圈慘況。

最近政府祭出紓困金方案企圖幫助民眾，沒想到也有一些藝人放下面子申請，讓不少網友感到詫異，意外引起討論；謝忻昨（11）日在臉書有感而發地分享自己的看法，單就從電視產業原本就被唱衰成夕陽產業，又遇到疫情停工，藝人沒得主持、上通告和沒戲拍，就等於沒有收入，申請紓困金在所難免。

謝忻2年前被周刊爆料和阿翔搞不倫戀，從此揹上小三惡名。(圖/ 取自中時資料庫)

謝忻昨日在臉書有感而發地分享近期因疫情，停工後陷入窘境的狀況。(圖/ 摘自謝忻臉書)

而2年前的今（12）日正好是謝忻爆出當小三的時候，但2年來她也努力走出小三惡名，慢慢地重返演藝圈，也回到原先的節目，繼續合作許多綜藝前輩；謝忻也說到上個星期，圈內好友們透過視訊替胡瓜慶生，大家開口第一句話都感嘆「到底什麼時候可以錄影」，節目製作人則表示「沒那麼樂觀」。

此外謝忻也注意到，打開電視居然看到自己剛出道時的節目《大家來說笑》，她認為連那麼久之前的節目都重播了，不能看出電視台有多著急，藝人們有多麼窘迫；她也很有同理心地說，「在軟性封城的當下，百工百業其實都很辛苦」，不只是電視圈遭遇慘況，最後則盼望疫苗盡快全面施打，「衷心希望，天佑台灣」。

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