日本提供的AZ疫苗提前送達台灣，宜蘭此次獲中央分配1萬5000劑，縣府在第一時間已將部分疫苗配發下去，讓住宿、社區及居家型機構工作人員及服務對象，以及接受洗腎患者進行疫苗施打，另外，因疫苗數量有限，縣府也規畫將這批新的疫苗提供給一至三類尚未接種人員、以及88歲以上的長者優先施打。

縣府表示，1萬5000劑疫苗仍遠遠不足以支應民眾的需求，因此排定由第一至第三類尚未接種人員（包括醫療機構的醫事及非醫事人員、外勤警察、消防人員、村里長及村里幹事、環保清潔垃圾人員等），安排在15日及18日分別在溪北及溪南接種中心完成施打。

至於第六類（75歲以上長者）部分，由於宜蘭縣符合這類資格的人達3萬5835人，加上縣內第一至三類還沒施打的人數，總數超過4萬5000人，衛生局考量每個人的風險性，先挪出5000劑疫苗給88歲以上的長者優先施打，等後續疫苗配發到宜蘭縣之後，再逐次降低施打對象的年齡層，會盡快讓每個人都能完成疫苗接種。

另外，宜蘭縣12日新增兩名新冠肺炎確診病患，案12607是一名80多歲的女性，她是之前公布的案12311的祖母、案12506號的媽媽，在家人確診後立即被匡列為居家隔離對象並安排採檢，檢測結果確診，CT值27；另一名確診病患（案12767）是一名90多歲的男性，長期住在醫療機構，在6月10日出現咳嗽等症狀，一採結果呈現陰性，11日再用兩種試劑檢驗做第二次採檢，結果一台機器呈現陰性，另外一台機器CT值為32，縣府依規定列為確診對象並做第三次採檢，檢驗結果呈現陰性，但為求謹慎，縣府已匡列12名密切接觸者以及29名風險對象。