連江縣AZ今到貨1100劑 15日起開放施打 15:532021/06/12 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連江縣疫情指揮中心將按照中央排定疫苗接種對象施打疫苗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本捐贈124萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心今（12）日配發至各地方政府，連江縣獲配1100劑，今天已運抵南竿機場，規畫依中央開放類別施打，包括75歲以上長者，清點、造冊等前置作業將盡速完成，於15日開始各類人員施打。 連江縣政府表示，按照中央排定疫苗接種對象，加速完成疫苗施打，這波開放75歲以上長者施打，將由各鄉公所清點人員名單後施打。為盡快提高疫苗施打普及，縣府後續會持續向中央爭取更多疫苗。 雲林獲2.4萬劑AZ疫苗 統一15日開打 5.6萬劑AZ疫苗抵達台南 今天下午依順序開打 #施打 #連江縣 #AZ #1100 #15 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3萬7000劑AZ疫苗送抵彰化 15日萬人開打 13:472021/06/12 生活 124萬劑AZ疫苗15日起開打 各縣市接種場所看這裡 08:282021/06/12 生活 屏東2.9萬劑疫苗15日開打 縣府：請民眾等候通知 13:502021/06/12 生活 新北AZ疫苗到貨8.3萬劑 85歲以上長者 6／15施打 14:132021/06/12 生活 高雄9.1萬劑AZ疫苗到貨 全國最快！今下午開打 13:102021/06/12 生活 AZ原則15日開打 地方OK可提前 04:102021/06/12 生活新聞 中央疫苗分配倉促 侯友宜：早點告知地方準備才周全 12:382021/06/12 生活 日AZ疫苗1.1萬劑送到 竹市80歲長輩下周一免預約開打 13:032021/06/12 生活 新北85歲以上長者施打疫苗 議員籲：下放診所施打 12:432021/06/12 生活 逾萬劑AZ疫苗送到 南投衛生局規劃後公布 13:522021/06/12 生活 疫苗接種急喊卡 苗議員：早起的兒孫超級混怒 12:142021/06/12 生活 生活熱門新聞 宜大女教授睡夢中猝死 學生不捨湧臉書悼念 - 生活 勞保局E化系統再精進 符合資格再登錄生活補貼 - 生活 永齡基金會買疫苗 陳時中：附條件同意專案進口 - 生活 京元電30移工快篩陽性 今PCR出爐！全部確診 - 生活 桃園獲5萬6千劑疫苗 81歲以上長者先施打 接種免排隊、免預約 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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