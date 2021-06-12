日本捐贈124萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心今（12）日配發至各地方政府，連江縣獲配1100劑，今天已運抵南竿機場，規畫依中央開放類別施打，包括75歲以上長者，清點、造冊等前置作業將盡速完成，於15日開始各類人員施打。

連江縣政府表示，按照中央排定疫苗接種對象，加速完成疫苗施打，這波開放75歲以上長者施打，將由各鄉公所清點人員名單後施打。為盡快提高疫苗施打普及，縣府後續會持續向中央爭取更多疫苗。