為避免端午3天連假的返鄉潮成為疫情破口，政府祭出史上最嚴格的匝道儀控管制，但這項措施卻苦了假日辛苦工作的物流業等上班族，許多人卡在車陣中，抱怨本來上班20分鐘的路程竟塞了長達2個多小時，還有物流司機苦喊「這是要怎送貨」，國道沒塞，反而快速道路到平面車道回堵的窘境，讓不少網友看了都直搖頭，抨擊這項政策根本是「典型的頭痛醫頭，腳痛醫腳」，沒阻擋返鄉潮，反而阻擋上下班。
今（12）日上午，臉書社團「爆怨2公社」許多網友拍下即景路況，抱怨政府實施嚴格的匝道管制，讓人塞車塞到生無可戀，紛紛直呼「塞到無言以對」，其中像是一名物流司機，就貼出新北市泰山區新五路一段與楓江路口，長長車陣堵住十字路口的離譜畫面，傻眼直呼「我也是醉了，這是什麼情形，這個管制也太誇張，管制到十字路口整個擋住車道，平面車道都不用過路口了，這是要怎送貨」，另外一名也深陷車陣裡的司機，在看到前方綿延不絕的車流後，則無奈直言「只是工作所需想去交流道對面卸貨...」。
當然，匝道管制問題不只發生在北部，高雄還有網友貼出南部88快速道路接國一路段的即時路況，指出今日上午7時許，台88線接鳳山交流道動彈不得，車子爆滿的景象，不說讓人還以為是停車場，因此大嘆「因為匝道儀控管制，南部88快速道路接國一是很多人大寮鳳山到高雄上下班的路，結果平常20分鐘的路程塞了2個多小時，根本沒有考慮到連假還要上班的人」。
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