台中市新增兩名本土確診者，中市公布足跡。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市12日新增2例本土新冠病毒確診患者，但比較不幸的是北屯家族群聚案的72歲阿嬤，在12日下午三點多不治身亡；而新增兩例為住在龍井區31歲男性（案12836）及其28歲女友印尼籍移工（案12837），倆人曾在5月29日曾開車到台北西門町找2名移工朋友，4人在車上聊天30分鐘；女方6月2日出現症狀，吃成藥未就醫，7日得知台北友人確診倆人還到台北醫院採檢再開車返回台中，當天晚上報告確診收治住院。

台中市市府下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，開到一半，曾梓展宣布北屯家族重症阿嬤不幸身亡，這也是該家族群聚中第二位死亡的確診者；累計本市已有三例確診者死亡。

至於12日新增確診者，曾梓展指出，經過疫調，這對龍井情侶是，5月29日曾開車載女友案12837到台北西門町找2名移工朋友，4人曾在車上聊天約30分鐘。

之後女方6月3日出現症狀，6日曾至東協廣場，7日得知台北兩名移工友人確診，9日曾與租車公司老闆到烏日分局犁份派出所處理租車糾紛案件，因兩人無健保卡，聽到台北可持居留證採檢，因而11日倆人又到台北的醫院採檢，採檢後開車返回台中，當天晚上報告確診就由台中市衛生局收治住院。

針對以上確診個案，曾梓展說，兩人對其足跡，有閃爍隱匿之嫌，已啟動警政系統協尋，但針對已確知的接觸者即已先匡列並進行採檢，足跡也已通知店家加強清消。