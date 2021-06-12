因50多歲工人染疫，已使得一起工作的工班、親友多達10人確診。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

本土新冠肺炎疫情今新增3例，50多歲水泥工上月17日自桃園觀音工地返鄉花蓮，3週後確診，不過期間仍到新城鄉工地打工，衛生局找出當時北上的工人，緊急匡列篩檢，今天確認有兩名工頭、工班都確認，另外水泥工妻舅的女也被篩出陽性，已使得這家人親友多達10人染疫。水泥工仍在重症病房。

因工人以及曾接觸的親友足跡，多在新城鄉當地，衛生局今天緊急到新城鄉順安村活動中心增設臨時快篩站，由國軍花蓮總醫院支援篩檢，針對確診個案疫調足跡曾停留的新城鄉、新城村及順安村進行篩檢，約篩檢400多位，幸都是陰性。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，50多歲水泥工（案12137）上月到桃園觀音工作，17日返花時就出現咳嗽症狀，隔日到新城鄉仁愛路工地工作，期間曾多次前往診所就醫但未見好轉，以為抽煙引起，但拖了3週，直到8日喘到無法呼吸，被太太、兒子送醫急診確診，當下就直接插管治療。

同住的太太及兒子也一起採檢後確診，因個案太太常回娘家照顧失智父親，父親經匡列採檢確診，協助照顧父親的妹妹，妹妹的媳婦、孫子同樣都確診。足跡公布，重慶市場一度緊急關閉大消毒。

朱家祥說，與水泥工一起北上工作也是危險對象，緊急匡列篩檢，確認40多歲工頭（案12670）、60多歲工班（案12668），以及水泥工妻舅的20多歲二女兒（案12669）3人都確診。因水泥工染疫，使得家人與工地工班等人多達10人染疫。

縣府公布，其中妻舅的女兒因停課在家中自修，足跡不複雜，而工班因本身有慢性病，曾到過藥局、衛生所拿處方籤取藥，其太太與女兒都被匡列入住防疫旅館，至於工頭本身健康狀況不錯，平時都有吃保健食品，返回花蓮也沒任何不舒服症狀，還到新城鄉3個工地查看，生活作息規律，上午買早餐、到大賣場購物，因信仰也到過廟裡拜拜，但他CT值20.2，病毒量相當高，已緊急匡列17名親友入住防疫旅館與居家隔離。縣府公布足跡後，也到過相關位置的民眾，請注意自身健康狀況，也可前往衛生所篩檢。

衛生局說，新冠肺炎花蓮累積50案例，22人出院，花蓮重症有5位、中度9位、輕度14位。水泥工師傅屬重症治療中。