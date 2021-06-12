萬華87歲老翁陳屍3天 死後驗出確診 檢警不滿衛生局甩鍋

87歲住萬華的楊姓老翁，9日被發現陳屍在西昌街租屋處，後被驗出確診，據了解，警方最早轉報衛生局時，對方卻以「無匡列」為由，要求檢警「直接進行司法相驗」，現在驗出確診讓基層略為不滿，抱怨「經常甩鍋，我們第一線的每天提心吊膽，拿命在驗屍體。」

據了解，楊姓老翁平時獨居，房間9日因多日沒看到人，下午用備用鑰匙開門查看，赫然發現楊躺在床上死亡多時，嚇得連忙通報警方。

警方到場勘驗，初步排除外力介入，研判老翁是因病死亡，另據屍斑推測時間已超過3天。

由於之前已有多起死亡者確診，警方不敢大意轉報衛生局，但對方卻以老翁並沒有列管，不是居家檢疫、隔離對象，要警方逕行「司法相驗」，醫師或衛生局人員不會到場檢驗。

但法醫解剖後，發現老翁的肺部病變，研判是確診新冠死亡，此案令處理的檢警、法醫都略為不滿，因為類似的狀況已發生太多次。

員警私下表示，民眾陳屍家中的案件，最近已經發生太多起，衛生局卻總是以沒有匡列為由，要求警方自行解決，結果後來都驗出確診，為何不能更慎重一點，派專業人士來採集，反而一再讓警察曝露於危險之中？