AZ疫苗配送藍綠縣市大小眼，網友直接到蔡英文總統臉書留言「拍桌」。(圖/擷自蔡英文總統臉書)

日本贈送台灣的124萬劑AZ疫苗，昨（11）日上午完成檢驗並封緘，高雄市接獲中央配送9.1萬劑疫苗；新北AZ疫苗配送則為8.3萬劑。再次引發重災區域配送疫苗較少，是否有藍綠縣市大小眼議論，網友直接到蔡英文總統臉書留言「拍桌」，足見民怨在這次疫苗之亂中正醞釀爆發。

蔡英文總統今日在臉書貼文宣導，紓困4.0特別增加了每位孩童10,000元的 #孩童家庭防疫補貼，將在下週二（6/15）正式上路。不料，有網友對AZ疫苗配送到高雄數額多於新北大表不滿，他們留言表示：「為何高雄分配到的az疫苗比重災區的新北分配到的還多？！分配疫苗不均是你總統的格局？還是說侯友宜是藍色的，陳其邁是綠色就大小眼？？」、「當然是大小眼，不是綠色執政品質保證？？人家有保證的！！」、「因為高雄是民進黨票倉啊，這還要問嗎？」。

目前，高雄市衛生局表示，中央配送9.1萬劑疫苗，今天下午起依照既定的名冊排序接種，會先針對前5類人員優先施打，高齡長輩目前依照原定計畫於15日開始施打。至於，新北市獲得8.3萬劑配發的疫苗，12日下午立即施打長照機構及洗腎患者。新北市長侯友宜12日上午受訪時指出，由於中央疫苗分配無法一次到位，因此才會採取分年齡、分階段的方式，先為85歲以上的長者施打，並分區、分里、分時段，避免造成群聚同時符合細膩到位。