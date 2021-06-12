嘉義市今12日配發AZ疫苗8000劑，嘉義市長黃敏惠下午3點透過線上直播宣布，將優先開放85歲以上長輩接種。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今12日配發AZ疫苗8000劑，嘉義市長黃敏惠下午3點透過線上直播宣布，扣除前5類對象、洗腎患者和長照機構住民、工作人員，疫苗量大概只剩4500劑，數量有限下，嘉市將優先開放85歲以上長輩接種，即日起將透過鄰里系統逐一通知符合資格的長者，將花3天時間接種完畢。

黃敏惠指出，先前嘉市共獲中央配給1萬2600劑，已全數施打完，接種率超過百分之百，這次中央只有配8000劑給嘉市，且依最新公費接種對象順序施打，700劑要提供給中央及地方第一至第三類對象打，另1800劑給洗腎患者，至於長照機構人員和住民將分批施打，所以這波會撥1000劑給長照機構相關人員，剩下4500劑決定優先給85歲以上市民。

黃敏惠說，嘉市85歲以上長者有4991位，在15日開打前，會透過鄰里系統逐一通知民眾接種時間，而港坪體育館的快打站也同時啓動，預計1天可接種1500人，打算3天內完成85歲以上長輩接種疫苗作業，如有行動不便或身心障礙者，會研議相關接駁方案。

黃敏惠也呼籲，為避免群聚，長輩們應在指定時間再到港坪體育館即可，未來如疫苗再撥補到位，會陸續開放不同年齡層接種，請大家要有耐心，另也透露嘉市日起實施的「自熱區返鄉學子採檢專案」，至11日共採檢31人，全數為陰性。