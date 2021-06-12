今天在大聯盟場上道奇以12：1痛宰遊騎兵，本場比賽他們派出王牌投手柯蕭(Clayton Kershaw)掛帥先發，他也投出相當漂亮的成績，他總計投6局被敲3安打失1分，另外送出9次三振沒有任何保送，目前總戰績是8勝5敗，自責分率3.39，每局被上壘率0.97。另外今天道奇打線也給他足夠的火力支援，敲出16支安打就高效拿到12分。

柯蕭本場比賽可說是一帆風順，前5局都完美壓制對手沒有造成任何失分，一直到第6局才被攻下分數，但這時到奇已經以12：1遙遙領先。比賽拉回到剛開始，首局道奇就毫不客氣狂灌6分，孟西(Max Muncy)、騰納(Justin Turner)、路克斯(Gavin Lux)聯手貢獻3支全壘打，讓對手先發只撐到2.2局就遭換下場。

第3局道奇持續攻勢，路克斯擊出1分打點，接著柯蕭自己也擊出安打拿下1分，比數來到8：0，第4、5局道奇仍舊維持兇猛火力，各攻下2分，其中第4局普侯斯(Albert Pujols)擊出個人本季第10轟，威爾史密斯(Will Smith)接力敲出左外野陽春炮。第5局傷癒回歸的貝林傑(Cody Bellinger)和克里斯泰勒(Chris Taylor​)擊出一壘安和高飛犧牲打，比數12：0。

最後遊騎兵只靠賈羅(Joey Gallo)打下唯一的分數，道奇換下柯蕭後成功守住7到9局以12：1拿下比賽，對道奇而言這是場近乎完美的勝利，投手成功壓制搭配打線火力全開，讓本季打擊不振的遊騎兵再次受重創。今天打者以路克斯最為出色，他4打數2安打貢獻4分打點，克里斯泰勒4打數2安打1分打點，威爾史密斯和普侯斯也是4打數2安打1分打點演出，幾乎人人都有攻勢。