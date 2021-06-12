輔仁大學國際創業與經營管理碩士在職專班今(12)日則以直播的方式舉辦畢業典禮。(林耀南提供／李侑珊台北傳真)

輔仁大學商業管理學士學位學程主任劉上嘉，今(12)日參與輔大國創學程線上畢業典禮。(林耀南提供／李侑珊台北傳真)

本土疫情嚴峻，為避免群聚，大學畢業典禮全改採線上舉行，輔仁大學國際創業與經營管理碩士在職專班今(12)日則以直播的方式舉辦畢業典禮，輔大國創學程主任林耀南表示，感謝工作繁忙的在職同學們齊心合作，在短短一周的籌備時間，邀請到校內多位副校長與教授同時上線恭賀畢業，成就這場別出心裁的畢業典禮。

包含輔大國創學程在內，今日還有陽明交大陽明校區、淡江大學、東吳大學、台北科技大學也舉辦線上畢業典禮。

輔大國創學程提到，首度線上直播畢業典禮於今日上午10點半舉行，邀請輔大校長江漢聲等主管與授課老師們、學弟妹，以直播還有預錄的方式呈現影片，也特地安排頒發畢業證書的橋段。

林耀南指出，在新冠疫情持續升溫下，大部分學校取消實體畢業典禮，輔大國創所108屆在職EMBA畢業同學，秉持創意創新與創業家精神，進行危機管理，配合學校取消12日的實體畢業典禮，更舉辦了別出心裁的線上畢業典禮。

林耀南感謝工作繁忙的在職同學們齊心合作，在短短一周籌備時間，邀請了學校多位副校長與教授在線上同時恭賀畢業。

林耀南也說，同學們剪輯了多部在學時的精華影片，在線上同步播放，並結合科技，舉辦了特有的線上虛擬畢業撥穗儀式與發表感言，最後在不同場域中，利用線上同時舉杯同歡，慶祝畢業，讓參與的同學家人及老師們，受到在科技創意下，依舊能營造溫馨氛圍，讓人深深感動。

林耀南認為，在疫情之下，雖然人與人之間多了距離，但希望透過國創學程用心安排的線上畢業典禮，讓畢業生們仍能感受彼此的溫暖，並感受歡樂的畢業氛圍，為兩年的碩士讀書時光，畫下美好的句點。