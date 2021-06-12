本周末為端午連假第一天，交通部祭出不讓返鄉政策，自11日晚間9時嚴格控管匝道車流量，不料國道卻因此嚴重回堵。對此，宅神朱學恒表示，總統說疫情受控，但不下令禁止移動，卻對匝道進行實質管制，難道物流車輛和上班族能飛過匝道口嗎？他更直言，這個國家的防疫工作，從頭到尾就是靠做圖、鬥爭和不科學的手法騙人，根本就像是第三世界國家一樣。

政府呼籲民眾在家過端午節，以減少疫情散播，交通部還祭出嚴格手段，故意要讓上國道的駕駛感到不方便，昨晚各都會區匝道回堵到半夜才紓解，而今晨6時起又開始出現回堵車潮，國5甚至出現1至2公里的排隊。高速公路局呼籲，民眾非必要別上國道，可改走地方道路，把國道留給救護與物流車輛。

對此，朱學恒今(12日)在臉書上表示，總統說疫情控制住了，但也不下令取消假日或禁止移動，卻實質上就是管制高速公路匝道口，這種心口不一的說法，請問跟木條擋門，還有用「今日返鄉，明年上香」這種傻逼詞句情緒勒索是哪裡科學？物流貨車和今天上班的上班族是車子可以起飛穿越匝道口嗎？

朱學恒直言，這個國家從頭到尾防疫的問題就是靠作圖、靠鬥爭，靠不科學的手法騙人。物流都已經延擱多少天了，還在那邊做口號管制匝道，是第三世界國家嗎？

網友們也留言回應，「對啊！她的確控制住了高端價格！好棒棒哦！每天美其名防疫實際上卻是等死中~可悲阿！滿滿台灣價值」、「政府不敢下令決策，用口號情緒勒索真的很不好」、「台灣真的是落後國家，用選票選出了讓世界笑話的總統和官員」。