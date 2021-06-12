家 -為第一線醫護人員而寫，詞曲演唱-陳國華

資深音樂人陳國華受到疫情影響，近期工作全數喊卡，他趁居家防疫期間，耗時六天創作、錄製新歌〈家〉，並且親自剪輯MV，趕在端午節前將這首歌獻給辛苦的醫護人員，「三級警戒後每天看到新聞報導醫護人員狀況，心疼又心痛，他們在第一線為全民拼搏、用生命捍衛我們的安全，他們也很想回家，卻因為害怕帶病毒回家而止步，真的很讓人心酸」。他也因這首歌學會如何用電腦剪接MV，珍惜這件近日發生的好事。

陳國華這個月原本已安排音樂劇演出，卻因疫情暫時擱置都停下來了，但他正面思考，認為自己與家人還能平平安安地待在家裡，已經沒什麼好抱怨了。好人緣的他，這陣子更不時收到朋友送來各式各樣美食，陳國華幽默表示家裡的冰箱一打開簡直就像「土石流」般，滿到快溢出來，他幾乎天天跟老婆一起下廚，享受居家生活，幽默笑說：「每餐都吃太飽，我的肚子也跟著發出三級警戒了。」

聊起創作新歌〈家〉，陳國華回憶之前曾陪太太在高雄長庚急診室住過一晚，當下體會到醫護人員真的非常辛苦，「他們每天要面對各種不同人，看盡人生百態，有時候想想，我們住院的病人到底何得何能，醫護不僅要為病人把屎把尿，如今面對疫情，還要忍受被怒罵、害怕被傷害」，他有感近日民心晃動，許多人因為等不到疫苗導致情緒起伏不定，希望藉由自己的專長發揮一點力量，用音樂撫慰人心，「多一點善良的念頭，社會就會更祥和，我們也才能早日走出疫情、回歸正常生活」。