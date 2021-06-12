近日有速食業者與演藝團體推出聯名餐點，但餐廳製作餐點能量超過負荷，造成各地外送員、顧客群聚現象；台中外送平台服務產業工會指出，除此之外，許多連鎖賣場也頻繁發生備貨不及造成外送員於取貨櫃檯前群聚，不利於防疫的情形。

外送工會指出，身為國際企業，應善盡社會責任，餐廳超量負荷而造成外送員與顧客嚴重的群聚，恐成為疫情緊張下疫情傳播的高風險，應該考慮延後聯名促銷至疫情稍緩，或是以限量出餐的方式進行，以免外送員與來店顧客一起大量群聚造成疫情破口。

外送工會呼籲，中央疫情指揮中心以及台中市政府應介入輔導業者，監督相關賣場、連鎖餐廳外送員相關群聚問題。不應讓外送平台與餐廳、賣場業者為了業績考量造成大量群聚，以免毀了所有民眾近一個月來的防疫努力。

外送工會說，外送員若染疫，追溯14天的疫調點恐怕超過1000個，若外送員群聚造成交叉感染，影響層面將無法估計。促請中央流行疫情指揮中心與台中市政府優先規劃外送員接種疫苗，以保護在疫情期間第一線執業的外送員，也保護所有廣大的餐廳與消費者。