桃園市12日新增10例本土案例，其中1例是龜山某工廠第22位確診者，桃園市衛生局長王文彥宣布，13日將對200多名員工全數採檢，以免一採陰又轉陽。此外1人確診是曾到雙北某醫院開刀，又曾2次回診，共匡列12人。

王文彥表示，中央公布桃園有13本土案例，但調查後，有2例屬於苗栗、1例屬於台北，因此桃園應該是10例確診，另外有5例來自家庭感染。其中案12738是龜山某工廠第22位確診者。他說，從5月底11人確診，居家隔離2周內陸續有11人確診，目前隔離39人，但為慎重起見，決定200多位全部員工，13日再採檢一次。

另外有1個案是5月中曾到雙北某醫院開刀，5月底、6月7日曾到醫院複診，12日確診，期間還到某診所看病，一共匡列12人。王文彥也說，全台致死率為3.22％，桃園確診673人，有9人死亡，致死率為1.34％。

桃園市長鄭文燦也說，龜山某工廠擴大隔離，抓出很多確診個案，因此決定高標準採檢。此外桃園有9死亡個案，不過因收納雙北個案多，已經執行12人火化，此次疫情重症率高、死亡率高，還是要高標準防疫。