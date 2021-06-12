即將迎接端節連假，政府雖已向國人呼籲避免跨區人流移動，但仍不能完全排除各地會出現返鄉人潮的情形發生，其中，鐵路運輸是民眾選擇返鄉的重要交通方式之一，有鑒於此，慈濟基金會在端節前的6月10日下午致贈臺鐵6300片防護面罩，提供臺鐵各地站務員、各列車列車長、隨車工作人員等使用，讓臺鐵人員值勤時與民眾接觸，提升防疫能量。

慈濟於端節假期來臨前特地向臺鐵捐贈防護面罩，臺北運務段段長梁育裕代表受贈表示，臺鐵第一線執行勤務的人員，會與民眾高度的互動接觸可能性，仍不可大意面對連假預期可能出現的返鄉人潮，因此增強臺鐵人員防疫的設備，防護面罩是不可缺少的重要設備，也讓同仁們於值勤時更加安心於工作崗位。

慈濟端節前贈鐵路局花蓮段防疫手套面罩

慈濟基金會指出，自從今年五月新冠肺炎本土疫情爆發後，慈濟針對第一線防疫人員防護與補充體力物資供應未曾間斷，除在5月中，新冠肺炎本土疫情爆發第一時間，慈濟就針對雙北地區第一線執勤警消人員提供防護面罩守護執勤安全防護外，到6月9日為止，共對全台警消及移民署送出超過8萬片防護面罩，為警消執勤安全多一項隨身「罩」顧的防疫裝備。

在贈送全台警消防疫物資的對象，也包括負責大眾運輸的捷運警察及鐵路警察局在內，由於在新冠疫情爆發後，大眾運輸第一線人員依舊堅守著崗位，慈濟基金會各地區也針對台鐵工作人員進行關懷。因此在端午節前夕，捐贈給臺鐵6300片防護面罩供與旅客及民眾有接觸的第一線執勤站務員，各列車列車長及隨車工作人員執勤防護使用。

臺鐵指出，6月10日佛教慈濟慈善事業基金會致贈臺鐵局防疫物資防護面罩6300組給第一線服務人員使用，由臺北運務段段長梁育裕代表受贈，梁段長並致送感謝狀，感謝慈濟基金會對防疫的貢獻與努力，臺鐵局亦配合中央疫情指揮中心律定，執行各項防疫措施，祈盼全民ㄧ起防疫，守護健康，守護臺灣。