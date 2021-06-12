東吳大學北投區的泉思學舍，傳出有1名宿舍男學生確診，據了解，該名男學生因身體不適自行去快篩，結果是陰性，沒想到PCR卻轉陽性確診，昨晚校方緊急全面大消毒，今早北市府也派出防疫巴士，將74名教職員工，送往剝皮寮快篩站，而快篩結果74名師生皆為陰性，至於其他樓層沒有接觸史的女學生則全體留宿等待通知。

北市府出動防疫巴士，早上9點就抵達東吳大學北投區宿舍門口，把師生送往剝皮寮快篩站，據了解，確診的男學生是住在2到4樓的其中一層，5到10樓則是女學生宿舍，因此，男宿舍一共74人被送往剝皮寮快篩站，東吳大學學務長李坤璋表示，昨晚10點接獲通知，連夜消毒直到半夜1點完成宿舍里外的全面清消。

不過有女同學擔心，只篩檢男生，但電梯有共用的問題，對此，黃珊珊說，所有匡列還要分紅黃綠區，因宿舍男、女生不會有交流，且電梯本來就有清消，今早用防疫巴士將他們送到快篩站，74位全部陰性；黃解釋，不是一個人確診，全棟就要處理，要考量活動場域和生活習慣。