高雄連續0確診破功，12日新增1例本土確診者案12743，他是案2529的同事，有過職場密切接觸，所以自5月19日就遭到匡列隔離，未料，解除隔離後，因為出現不適症狀，4度到院就醫、採檢PCR均呈陰性，直到11日症狀加劇才被採檢確診。

根據高市府衛生局疫調顯示，案12743是30多歲男性，為5月18日確診案2529的同事，因此被匡列為密切接觸者，5月19日至醫院採檢PCR陰性，入住防疫旅館進行居家隔離，6月1日解除隔離後，卻又陸續出現咳嗽、腹瀉、發燒等症狀，於是他曾於6月2日、5日、8日及10日皆透過衛生局轉介到醫院採檢，4次PCR結果皆呈現陰性，但10日該男症狀加劇住院，11日第5度採檢結果轉為為陽性，CT值29.6。

高市府衛生局指出，案12743確診後，也對他的血清採檢，發現他的急性抗體(IgM)呈陰性、恢復期抗體(IgG)呈陽性，因此推斷病程可以回溯到5月18日跟確診個案2529，在職場上接觸時被傳染。

高市府衛生局表示，案12743解除隔離後，持續自主健康管理7日，即便沒有回到公司上班，但因為該案病程狀況特殊，所以針對他的職場接觸者、同住家人、朋友等9人匡列、採檢，目前4名同事PCR呈現陰性，另外5位家人、朋友快篩陰性，目前正待PCR結果出爐。