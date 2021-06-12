新竹市12日獲配疫苗1萬1000劑，今起先為2800位長照機構、洗腎病患施打，下周一再為80歲以上長輩開打，竹市6處施打站並都已整備完成。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市12日獲配日本捐贈的AZ疫苗1萬1000劑，今起先為2800位長照機構、洗腎病患施打，下周一再為80歲以上長輩開打，因6處施打站1天總量能約6000人，預計兩天內可施打完畢獲配疫苗，今起已優先通知符合資格的長者。

市長林智堅今天在防疫會議中表示，大家都很關心疫苗施打情況，市府已投入許多人力，特別感謝里長、鄰長、里幹事，協助發放通知書，也請市民對1線同仁多一點體諒，並協助家中長輩依據通知書前往施打。

他說，市府原規畫在15日開打疫苗，不過，昨天得知疫苗會在今天到貨，團隊考量包括施打站布設與造冊市府都整備完成、民眾的迫切期待，以及端午連假晚輩有時間陪伴長輩到站施打等3大因素，因此緊急調整到周一端午節當天施打。

此外，市府秉持「疫苗來了，我們就打」的原則，今起已分批針對長照機構人員約1000名、洗腎患者1800名施打疫苗。

而有關中央指引75歲以上長輩為優先施打對象，扣除2800位長照人員與洗腎患者後，剩下的8200劑將優先開放80歲以上長者施打，不用預約、不用排隊，市府已針對長輩造冊，並依據年齡順序，發放通知書到家。

市府也提醒民眾，下周一起請民眾依據通知書指示時間與地點，分流前往各施打站，長輩們務必憑通知書才到現場，避免白跑一趟及群聚風險。