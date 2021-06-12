先前展開首次海外部署的英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航空母艦（R08），至今仍未正式公布行程表，不過《南韓時報》（Korea Times）透露，該艦預計於8月停靠南韓釜山，接著再前往日本訪問。

根據報導，雖然還不清楚確切日期，但已出發展開印太巡弋的「伊麗莎白女王號」，預計將於8月停靠南韓釜山，接著再前往日本訪問。這將是英國皇家海軍航空母艦第3次訪問南韓，前2次分別是1992年「無敵號」（R05）和1997年「光輝號」（R06），當時同樣停泊於釜山。

「伊麗莎白女王號」正率領第21航艦打擊群（CSG21），該打擊群下轄45型驅逐艦「鑽石號」（D34）和「防衛者號」（D36）、23型巡防艦「李奇蒙號」（F239）和「肯特號」（F78）、艦隊整補油艦「泰斯普林號」（A136）、艦隊固態物資支援艦「維多利亞堡號」（A387）、1艘未公開艦名的「機敏級」（Astute-class）核子動力攻擊潛艦，以及美國海軍「蘇利文兄弟號」神盾驅逐艦（DDG 68）和荷蘭皇家海軍「埃弗森號」巡防艦（F805）。

第21航艦打擊群正進行為期28週的海外部署，預定訪問印度、新加坡、南韓、日本等超過40個國家，但不一定是整個打擊群一同到訪。如《英國國防期刊》（UK Defence Journal）10日便報導，目前英軍「防衛者號」驅逐艦已暫時脫離大部隊，將在土耳其伊斯坦堡短暫停留後，進入黑海執行任務。