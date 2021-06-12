日本飯店、百貨、外食等業者看準民眾接種完2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗後可望恢復的個人消費商機，紛紛祭出相關優惠方案，給予完成疫苗接種的民眾住房或用餐優惠。

日本讀賣新聞報導，美國目前高齡者疫苗接種率已突破8成，個人消費正快速恢復中，讓大家期待擴大接種疫苗有助消費回歸正常。

日本SMBC日興證券首席經濟學家牧野潤一說，在日本也是一樣，因為目前持續為高齡者接種疫苗，因此從7月左右開始，可以期待民眾在外食等方面擴大消費。

訪日外國觀光客受到疫情影響人數銳減，東京都赤(土反)地區一間飯店住房率，僅剩往年的大約3成。飯店業者針對65歲以上接種疫苗的高齡者祭出優惠方案，可以用6000日圓（約新台幣1512元）入住原價9100日圓的房型。

日本三井不動產公司旗下24家飯店，也開始針對同樣對象提出新優惠方案，且入住時間可以從當天上午7時一直到隔天下午1時，最長可在房內待30小時。

業者公關人員表示，他們的方案是針對65歲以上可以施打疫苗的高齡者，在一早先辦理入住置放行李，然後去接種疫苗，完成疫苗接種後再回來飯店悠閒度過。

由於這項方案頗受好評，業者未來也將推出可以讓64歲以下接種者使用的住宿優惠方案。

富士河口湖觀光聯盟將從本月15日起，針對接種完兩劑疫苗的觀光客，提供住宿9折優惠方案，目前已知加入聯盟的當地住宿業者，有約30家決定提供上述優惠方案。

受到疫情影響業績同樣下滑的百貨業者，也開始推出優惠折扣。一家位於神奈川縣橫須賀市的業者，給予出示疫苗接種證明書顧客購物折扣。

這家百貨業者甚至提供空樓層供橫須賀市政府為民眾接種疫苗，著眼的就是方便讓民眾接種後馬上消費。

外食業者也看準接種疫苗後商機，提供接種完兩劑疫苗的顧客一杯免費生啤酒等優惠。