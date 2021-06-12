藝人熊熊（卓毓彤）擁有戲劇、主持經驗，2013年獲得「新宅男女神」美胸女神獎，外型亮眼、擁有火辣的身材，經常在個人社群與粉絲分享日常生活。熊熊目前在個人IG擁有77萬粉絲追蹤，昨（11日）更在社群上分享一張性感自拍照，吸引4萬網友前來按讚。

藝人熊熊昨在個人IG與粉絲分享居家生活日常，照片中熊熊戴著淺藍色的髮箍在頭上，身上穿著一件白色細肩小背心，露出低胸爆乳，大方秀出火辣身材曲線，下半身只著一件著黑色三角內褲，並拿個相機對著鏡頭側身自拍，外型甜美的藝人元元（吳婕安）到此貼文留言回應：「為什麼不穿褲子？」，這一留言瞬間大歪樓，明明有穿著黑色小褲，讓元元一鬧，網友跟著起哄要看全身。

熊熊昨（11日）在個人IG發文表示：「朋友說1個要35歲，虛歲已經36歲的人，還在那邊戴毛怪髮箍，真的是⋯」熊熊並自嘲解釋：「自己就是不要臉！」喜歡可愛的風格，她坦言，自己就是愛買東西，像是衣服、鞋子、帽子、眼鏡髮箍等等物品，喜歡消費購買來打扮自己穿搭。

藝人元元在此貼文底下留言回應。（圖/熊熊IG)

許多藝人朋友都在底下留言：「好美麗！」網友則是在底下留言表示：「什麼妳看起來明明就不到三十」、「不會呀！很可愛！」、「不說年紀我都覺得比妳老了」、「還是很漂亮啊！」、「這個腰好細喔！」、「問題是很25歲（虛歲26）的人都沒有你的好身材呀！」、「什麼時候!竟然已經36歲了，完全看不出來！」