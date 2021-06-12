日本捐贈的124萬劑AZ疫苗完成檢驗，今中央將分配給各地方政府，預計15日起開打，但台北市卻遲遲未公布接種計畫，遭外界質疑北市甩鍋給中央，說規則講不清，台北市長今在防疫記者會上表示，我們是昨晚6點多，且不是直接接到中央通知，是透過媒體才知道要發下來，高雄怎麼會一周前，就發通知單給長者，我倒覺得「資訊不對稱」。

高雄市長陳其邁一周前就發送通知單給75歲以上長者，還體恤長者不用排隊預約，今天下午就開始施打，對此，柯文哲說，我們昨晚6點多，且不是直接接到中央通知，是透過媒體才知道要發下來，高雄怎麼會一周前，就發通知單給長者，我倒覺得資訊不對稱。

柯文哲表示，全國老百姓都看在眼裡，昨晚才知道要發多少疫苗，甚至跟我說7萬劑，還要扣掉1.2萬劑，如果北市在收到通知前，就宣布可以打疫苗，那現在就慘了。

柯文哲說，昨天晚上才知道，現在就可以準備就緒，就是之前有準備好，什麼時候疫苗要下來，要下來多少，都在很短時間內準備，我不想多講什麼，但會盡量做。

柯文哲表示，平常有準備好，像這樣突然才知道，配發7萬劑還要扣掉1.2萬劑，再扣掉1至5類尚未施打的人，最後統計才知道，只有85歲以上可以打，要跟75歲至85歲的長者說抱歉，要等下一批來才能施打。

台北市副市長蔡炳坤也說，我們昨天傍晚接到訊息，本來就做了準備，召開緊急應變小組會議，疫苗到了準備好能打先打，而系統都在做壓力測試，已經完成，明天就可正式上線。