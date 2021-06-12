台北市長柯文哲昨日嗆行政院政務委員唐鳳，指多次要他趕工做好疫苗預約系統，如今卻要地方想辦法，唐鳳辦公室昨回擊此說法與事實不符。柯今日再嗆，不管怎麼講，反正這次就是沒辦法用，也說唐鳳是天才型人物，技術上沒問題，但常常是「政治指導軍事」，重申這件事早該準備。

唐鳳辦公室昨晚駁斥，指柯說法與事實不符，當時回覆北市府時，只有說「這批日本124萬劑AZ疫苗，不會使用疫苗預約系統」等語，北市府所謂的「來不及做好」，已經扭曲原本言論，至於疫苗預約系統建置，目前整體流程已設計完畢，由中央流行指揮中心擇期啟用。

「不管怎樣，這次就是沒辦法用。」柯文哲認為，中央系統這次沒辦法用，那地方只好被迫使用另一系統，但等到中央系統上線後，又會面臨資料轉接問題，就會很麻煩，之前才會說希望快點準備。

柯也酸說，唐鳳是天才型的人物，技術上沒問題，但常常是「政治指導軍事」，技術部門當然沒問題，但問題是這件事情早該準備，但現況就是無法使用。

此外，有診所抱怨為何不能使用自家系統？北市副市長蔡炳坤則說，此次疫苗施打，原本有200多家診所有意願參與，的確有人提出是否能用自家的掛號系統，但疫苗有限，整體要做數量控制，因此希望大家體諒，統一用健檢的預約系統，有些診所就說不參加了，最後確認的是135家願意配合。