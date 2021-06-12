雲林縣12日再增1名本土確診案，案12838為雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區員工，本月5日出現身體不適，9日回高雄住處、11日就醫確診，目前工業區已有5名員工確診，縣府已展開調查其關聯性，避免疫情持續擴大。

案12838為42歲男性，在六輕工業區上班，平日住在工業區內宿舍，本月5日出現腹瀉、偏頭痛、關節痠痛等症狀，7日曾前往工業區福利大樓醫務室就診，9日回高雄住家，11日出現發燒症狀，到醫院快篩為陽性，PCR檢驗結果為陽性、CT值22，目前於醫院治療中。

案12838本月5日至9日都在工業區上班，下班就回宿舍，其間曾到麥寮鄉仁德西路2段凱撒one咖啡烘焙坊、7-11六輕門市，晚餐均到員工餐廳外帶，此案匡列10人。

雲林縣衛生局長曾春美表示，六輕工業區確診個案至今有5案，案12838與本月5日的案10653住在同1棟宿舍但不同樓層；案10653與案10467為夫妻，同是台中市案；本月11日案12389與案12586是同寢室同事，目前正在釐清其關聯性。

曾春美說，目前雲林縣累計本土確診個案19例，外縣市確診者足跡24例，境外移入1例。縣內醫療院所專責病床共64床，已收20名確診個案人、1名疑似個案，服務量能還算足夠。

另外，縣府11日起在虎尾高鐵站、斗六與斗南火車站設置快篩站，分別篩檢51、44、39人，加上其他各鄉鎮快篩站，已篩檢3556人，全部為陰性。

雲林縣政府指出，雲林縣獲配2.4萬劑日本捐贈的AZ疫苗，1.1萬劑疫苗將分配給醫事與防疫人員等前5類人員；1.3萬劑供85歲以上長者，若有剩餘再依年齡遞補，所有疫苗將於15日統一施打。