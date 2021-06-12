施打人員類別。(圖／指揮中心提供)

日本日前贈與台灣124萬劑AZ疫苗，在食藥署加速完成該批疫苗檢驗封緘作業，加上物流業者鼎力相助下，其中50多萬劑在今天(12日)一早就送各縣市手上，其中桃園市、台南市和高雄市已宣布今天開打；除了基隆市與澎湖縣為16日開打，台北市與新北市與其他縣市則是按照原定計畫15日開打。以下為各縣市疫苗施打日期、接種對象：

台北市：中央配發北市7萬劑，其中1.2萬劑是專案，市府可運用5.8萬劑，施打對象包括第一至三類未接種第1劑人員、長照機構、洗腎患者、85歲以上長者及65歲以上原住民。施打地點有28家醫院、135家診所及12家聯醫門診部。明早8時起開放預約，台北市衛生局COVID-19疫苗接種預約系統。

新北市：中央配發新北8.3萬劑，依照原定計畫15日起開打，首波對象為住宿式長照機構住民及工作人員約2.4萬人、洗腎患者約1.3萬人、85歲以上長者約5.3萬人與第一類至第三類醫事防疫人員及高接觸風險者約5000人；85歲以上長者分區分里分時段輪流接種，官網已公布接種地點。

基隆市：中央配發新北1.2萬劑，16日開打，未來會分兩部分施打，第一是第一、二、三、五、七類人員，會盡速安排施打；第二是針對一般民眾85歲以上長者（原住民75歲以上），目前大概有7258名，會安排在第一優先施打。目前接種站有仁愛區公所、中正區公所、中正區中山高中、安樂區建德、武崙國小，信義區在市立體育館，暖暖區在碇內風雨籃球場，七堵區則在七堵火車站光明路側與百福國中。

桃園市：中央配發新北5.6萬劑，首階段由81歲以上長者、75歲以上原住民先施打，統計共5萬2199人，除原鄉復興區專案主理，其他將在各區25所學校設接種站，將從15日開始，17日完成接種。接種時間將有4階段，分別是8點半、9點半、10點半、11點半，民眾須在半小時前報道。若錯過預定接種時間，則可在18日10點半、11點半到通知單指定接種站接種。15日為88歲以上，16日為84歲以上，17日為81歲以上。住宿型長照機構則由衛生局安排，醫療單位到院接種。

新竹縣：楊文科指出中央配發疫苗尚未到貨，依據75歲以上長者年齡分布及劑量計算，縣內87歲以上長者均可在此梯次接種，將由衛生局開立通知單、村里長協助發放，由家人接送前往接種站，若行動不便、無交通工具者，則由村里長協助叫車，交通費用會由縣府負責。大型接種站則以新竹縣體育館、竹東戲曲公園為主，各配發1000劑，6月15日開始接種，以第1至3類為優先，符合資格者可於6月13日中午12點在衛生局網站登記、預約。

新竹市：新竹市獲配1.1萬劑，14日（周一）起優先為80歲以上長者施打疫苗且免預約，12日起由里鄰長家戶投遞「疫苗接種通知書」，開打當日全市6座疫苗施打站同步啟用分散施打人流，戶籍不在竹市、但有居住事實的長輩，也能聯繫鄰里長由公所協助造冊。6座疫苗施打站為竹科疫苗施打站（竹科網球場）、東區疫苗施打站（動物園第2停車場、原華麗雅緻停車場）、北區疫苗施打站（竹市公有拖吊場）、南寮疫苗施打站（南寮旅服中心）、香山疫苗施打站（香山田徑場）、慈濟疫苗施打站（中華路靜思堂）。

苗栗縣：徐耀昌說，苗栗縣此次依中央規畫對75歲以上長者施打的疫苗劑數只有獲配9000劑，但全縣75歲以上長者就有4萬3000人，縣府決定採越高齡年長者優先施打，不過85歲以上長者也有超過1萬2000多人，中央分配疫苗有限，只能慢慢依續接種。其中85歲以上長者及原住民75歲以上長者部分由衛生所負責施打，首打時間訂於6月15日， 並將透過村里長造冊、通知施打時間及地點。長照、身心障礙、精神復健、老福等機構的住民及照護者、洗腎優先提列同步於第1階段來施打，由各機構合作的醫療院所進入機構來施打，後續視疫苗劑量陸續開放接種對象。

台中市：台中此次分配到7萬劑，市長盧秀燕表示，台中的一二三類人員加起來，光是造冊大概有近2萬8千人，至於75歲歲以上的長者，台中市超過13萬人，依中央規劃首波先分配到27％來計算，大概可打到3萬6千劑左右，而85歲以上的長者，約3萬6千人左右，因而這波規劃先開放85歲以上的長者施打。盧說，規劃比照投票，由里長造冊發放注射通知書，讓長者們可以知道什麼時候到那接種，屆時只要帶著健保卡、雙證件到台中市64處快打站或醫療院所接種。

彰化縣：彰化縣分配3.7萬劑，15日進行全縣同步「萬人開打」，縣府除了造冊施打第一至第六類對象，主動聯繫施打時間，提供1萬7400劑，11日起供75歲以上長者電話預約施打，但由於縣內75歲以上的長者有9萬多人，僧多粥少，連續兩天電話都打爆。疫苗由衛生人員例續配送全縣27處衛生所、25家醫院和58家診所。

南投縣：中央撥配南投縣1萬8000劑，6月15日上午9時起，各接種服務機構同步開放接種預約，6月16日上午9時起開始提供疫苗接種服務。衛生局指出，中央係按上述五類人數比例分次分批撥配，南投縣上開五類人員撥配量仍無法一次滿足。其中民眾最關心第六類提供75歲以上，原住民65歲以上長者疫苗撥配量為1萬1304劑，依中央統一撥配原則為各縣市75歲以上人口之27％比例撥配計算。

雲林縣：雲林縣獲配2.4萬劑，前5類人員則由醫療院所施打，考量到第6類人員行動不便，規畫在各鄉鎮設置施打站提供長者施打，2者皆於15日統一施打。

嘉義縣：嘉縣獲配1.9萬劑疫苗，縣府衛生局初步統計，1至5類約需要6700多劑，剩餘將禮讓85歲高齡者優先接種，再從85歲以下分批向下開放，至於接種方式，除4大醫院、43家合約診所以及18鄉鎮市衛生所，縣府擬在16鄉鎮市特定學校開設社區擴大接種站，單日施打量能可達到2萬5500人。由於嘉縣85歲以上人口有1萬4723人，今各鄉鎮村里長、村里幹事加班進行意願調查，將在下午4點由各公所統一回報衛生局願意施打民眾人數以利造冊，另考量交通問題，縣府可能規畫由縣公車處派車定點接人等方式因應。

嘉義市：嘉義市今12日配發AZ疫苗8000劑，市長黃敏惠表示，扣除前5類對象、洗腎患者和長照機構住民、工作人員，疫苗量大概只剩4500劑，數量有限下，嘉市將優先開放85歲以上長輩接種，即日起將透過鄰里系統逐一通知符合資格的長者，將花3天時間接種完畢。港坪體育館的快打站也同時啓動，預計1天可接種1500人，打算3天內完成85歲以上長輩接種疫苗作業，如有行動不便或身心障礙者，會研議相關接駁方案。

台南市：台南市首批配送5.6萬劑，市府宣布今天下午開打，即起至14日將依疫苗接種順序，施打第一類到第五類優先對象，目前已有1家長照機構28名工作人員、65名住民接種；至於台南的長輩將依原訂計畫從15日起施打，市府也會主動通知。15日到20日將以85歲以上、75歲以上領有重大傷病卡或具原住民身分的長者為優先，第二波則為75歲以上及65歲以上具原住民身分的長者，但接種日期將視中央撥補疫苗的狀況而訂。

高雄市：中央配送9.1萬劑疫苗，除了分配1.1萬劑供軍方專案專用外，12日下午開始針對前5類人員開始施打。第六類75歲以上長者也規畫屬於此波疫苗的施打對象，高市府將依既定排程於15日開始施打，並依照年齡層高低，陸續通知符合資格的年長者，到指定地點施打疫苗，首波施打對象87歲以上長者，於6月15日至17日接種疫苗，次波80歲到86歲長者暫定6月18日至22日，第三波則是75歲到79歲，預計6月23日後開始施打。

屏東縣：屏東縣獲撥補2.9萬劑疫苗，預計15日起開打，屆時除48處中大型注射地點同步啟動外，縣府也已造冊施打名單，前5類人員將由施打單位主動聯絡，告知施打時間及地點。長者部分，中央原則性律定75歲以上長者，但為避免擁擠及雜亂，將依據疫苗暨各年齡層的長者人數，依年齡級距通知施打，第一批是年滿85歲以上優先，計有1萬5664人。而75歲以上、未滿85歲的長者，則依後續中央疫苗撥補數量，公布施打的年齡級距，一律由鄉鎮市公所村里幹事、村里長依居住地，通知施打時間及地點。

宜蘭縣：宜蘭分配到1.5萬劑，因疫苗數量有限，縣府也規畫將這批新的疫苗提供給一至三類尚未接種人員、以及88歲以上的長者優先施打。第一至第三類尚未接種人員安排在15日及18日分別在溪北及溪南接種中心完成施打。

花蓮縣：獲配1.35萬劑，15日開始施打，開放衛生所電話及網路預約，第二至第五類約1萬2470人陸續分別於北埔國小、慈濟醫院、吉安國小、鳳林鎮靜思堂及玉里鎮靜思堂等地點施打。

台東縣：台東分配到8000劑AZ疫苗，將開放第一類醫事人員、養護機構工作人員、洗腎患者及75歲以上設籍台東長者4類對象施打，13日8點起開放預約。

澎湖縣：中央分配澎湖1.23萬劑AZ疫苗，衛生局表示，設籍澎湖75歲以上長者7781人，如果設籍澎湖但住在台灣，75歲以上符合資格的鄉親可持健保卡、身分證就近至居住地合約醫療院所、注射站登記施打，不必特地返回澎湖，增加疫情擴散風險。衛生局表示已針對75歲以上長者發函各鄉市公所協請村里辦公室造冊，長者可持健保卡至社區接種站施打。75歲以上長者也可向衛生所、部立澎湖醫院電話預約，院所依序通知並分批分流施打。住宿式長照機構工作人員及住民、洗腎患者及75歲以上長者，衛生局將派員至機構統一施打。

金門縣：金門縣獲配1.12萬劑AZ疫苗，15日開始接種作業。，下周起將有9家合約院所提供接種服務，包含金門醫院院本部及烈嶼院區、5鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所及吾家內心情診所。因這批疫苗屬多劑型疫苗，1瓶可接種10至11人，為期有效利用和避免群聚，各合約院所皆採「預約制」利用電話掛號，部立金門醫院也可使用網路掛號預約。縣府也將辦理社區大型接種站，提升接種比率。

連江縣：連江縣獲配1100劑，今天已運抵南竿機場，依中央開放類別施打，包括75歲以上長者，清點、造冊等前置作業將盡速完成，於15日開始各類人員施打。