國民黨立委蔣萬安今天在臉書表示，他曾二度提案，要求衛福部不要污名化萬華。（摘自蔣萬安臉書）

衛福部次長石崇良昨說此波疫情破口「主要在萬華散播開來」，引發爭議，指揮官陳時中今為此失言道歉。國民黨立委蔣萬安痛批，石崇良這種出事了卻不思改檢討改進，反甩鍋給民眾，已不適任這個位置，如此態度不該繼續帶領民眾度過疫情難關。

蔣萬安指出，這次本土疫情爆發，衛福部次長石崇良竟然說「萬華是破口」，他批評，防疫出了問題，讓病毒進入社區傳播，不擔起放寬「3＋11」政策錯誤的責任，竟然污名化、標籤化萬華，把疫情破口卸責給民眾？

蔣萬安痛斥，這種出了事不思檢討改進，反而甩鍋給民眾的人，憑什麼再當人民的公僕？又怎麼對的起染疫甚至因而往生的民眾？

蔣萬安說，他曾經二次提案，提到面對疫情升溫萬華成為台北重災區，不斷遭受外界污名及標籤化，事實上萬華民眾不但遵守防疫規定，且相當自律並積極協助落實政府防疫政策，要求衛福部相關用語避免歧視、標籤化「萬華」。蔣萬安認為，石崇良已不適任這個位置，這樣的態度，不該繼續帶領民眾渡過疫情難關。