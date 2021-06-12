今天大聯盟場上藍鳥以5：6不敵紅襪，但這場比賽強打小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)表現依舊強勢，整場比賽他4打數3安打貢獻2分打點，其中包括一支全壘打，而這支全壘打讓他暫時登頂為大聯盟全壘打王，目前以19轟獨霸群雄，排在後面的是小阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)的18轟，接著是溫克(Jesse Winker)、大谷翔平和小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)的17轟。

9 of Vlad Guerrero Jr.'s 19 HR have been 110+ MPH this season, the most in @MLB. pic.twitter.com/V1j3lnJlMq — MLB Stats (@MLBStats) June 12, 2021

今天藍鳥首局就展開攻勢，赫南德茲(Teoscar Hernandez)擊出一壘安打拿下分數，到了第2局游擊手畢薛特(​Bo Bichette)和赫南德茲繼續敲安把比數拉開到3：0，不過第3局紅襪達爾貝(Bobby Dalbec)用一支陽春炮追趕比分來到1：3。而比賽到了第6局小葛瑞洛登場，他在2好球之後奮力一揮轟出中外野方向2分炮，讓比數來到5：1。

但這時他們還無法提前慶祝，紅襪瑞福洛(Hunter Renfroe)擊出一壘安打再添1分，接著岡札勒斯(Marwin Gonzalez)逮到對方控球不穩，選到4壞球保送上壘再擠回分數，這時比賽局勢已經往紅襪這邊倒，第8局阿洛尤(Christian Arroyo)轟出陽春炮加上佛度戈(Alex Verdugo)的再見安打讓比分以6：5超前逆襲拿下比賽。

藍鳥先發投手史崔普林(Ross Stripling)今天只投了5.2局失4分，自責分率升高到4.91，最後把關的後援投手艾德華茲(Carl Edwards Jr.)和多力斯(Rafael Dolis)合計投1.1局就失掉2分，讓原本到手的勝利拱手讓人，多力斯也成為這場比賽的敗投，打者方面藍鳥以小葛瑞洛表現最為優異，赫南德茲則以5打數2安打貢獻2分打點。