樹德家商應用英語科學生黃銘聖多益805分。（校方提供）

樹德家商應用英語科應屆畢業生3年來全班取得證照數累計共330張，創下歷年新高，其中有7位各擁10張證照，41人取得電腦軟體應用乙級證照，10人多益成績高於550分。

在導師吳佳玲帶領下，應英科即規畫從高一至高三取得英語及電腦證照藍圖，3年來全班49人，有46人取得證照，交出乙級取照率近9成的漂亮成績單，相關英語證照也表現亮眼。

取得多益805分的學生黃銘聖分享他在準備英語證照考試時，除了上課認真聽講，多做模擬試題也是關鍵，科上提供多本教材資源免費借閱，可以事半功倍。

同學李芷柔說，準備乙級證照時，必需熟悉軟體介面功能，透過老師示範教學與精簡講義輔助，讓她熟悉基本操作技巧，且藉由校內模擬考，增強應試能力。

應英科主任李珮如表示，應英科除了培育學生英語聽讀寫說能力，並規畫3年內逐一取得各項證照以因應未來所需的資訊能力及108課綱強調的素養。證照則包含英語領域的商教英檢、全民英檢、多益等，電腦領域的word、ppt、電腦軟體應用丙級及乙級。

像班上學生戴以淇，除具備英語能力的優勢，也取得電腦軟體乙級證照，並在109學年全國商科技藝競賽職場英語職種榮獲優勝。

樹德家商校長陳茂霖指出，取得乙級證照不僅在升學推薦甄審可增加15％的加分，更為將來進入職場作好準備。