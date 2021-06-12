台東市中央市場12日首度採取用身分證字號尾數管制人流。（蔡旻妤攝）

全台維持3級警戒，台東市中央市場為了管制人流，12日首度採取用身分證字號人流管制，並限購1小時，人潮明顯比平日少了6成，仍有民眾弄不清楚管制做法，無法進入市場。台東市零售市場管理所長宋文財表示，長久以來消費者已習慣自由進出，如今需要時間宣導；台東縣府則呼籲「少去多買、一次購足」。

台東中央市場四周拉起封鎖線，僅開放4個出入口讓民眾進出採買，菜市場管理所派人逐一驗證入場民眾身分證，警察也到場協助維護秩序，周六只能讓身份證字號尾數雙號的民眾進入，更得全程戴口罩、實名制；但仍有不少民眾不了解市場連假首日的管制措施，有人出門沒帶身分證，有人不符合進入的資格，在入口處被市場管理員擋下來。

台東市零售市場管理所長宋文財表示，大家的生活模式與消費習慣不一，長年早已習慣自由進出，現在臨時改變，當然得花多一些時間向消費者宣導。不到8點就來採買的林先生說，分批來買對大家都比較好一點；1名事先電話預訂的黃小姐說，先預訂就不用進入市場，減少人擠人風險。

據了解，這是台東縣首度實施對市場人流管制，但僅針對人口密集的台東中央市場，尚未對其他鄉鎮市場管制，然而管制範圍僅限市場內部，市場外仍有零星攤販不受管制。

台東縣府財經處表示，星期六為身分證尾數雙數者、星期日為身分證尾數單數者採買，首日實施鄉親都相當配合，群聚現象也明顯減少。籲應以「少去多買、一次購足」為原則，建議民眾出門前先想好購物清單、消費不逗留、預約外帶、減少現金及零錢交易，以確保大家的安全。