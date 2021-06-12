國內本土疫情延燒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布新增251例確定病例，其中250例本土、]1例境外移入，而確診個案中新增26例死亡。常在臉書評論時事的名醫沈政男，新北和台北今天的快篩陽性率又繼續下降了，代表疫情持續降溫當中；他認為，疫情是被新北市長侯友宜和台北市長柯文哲控制下來了。

沈政男12日在臉書指出，為什麼依然每日新增200多個病例，何時可以降下來？陳時中講不出來，他來幫忙，目前其實每日發病例數已經低於200例，但每日確診也包括10幾天前的案例，因此超過200例；他認為，就要降到每日新增200例以下了。

針對指揮中心專家小組召集人張上淳所說目前混打確實是有被考慮。沈政男點出，若是如此，第一劑打AZ的醫療人員，若還沒打第二劑，恐怕都會等莫德納疫苗了。而在民調裡，AZ疫苗最不被民眾青睞，比國產疫苗還沒人要。其實，莫德納陸陸續續就會進來，現在急著打AZ疫苗的人，到時又會扼腕。

沈政男指出，新北和台北今天的快篩陽性率又繼續下降了，代表疫情繼續降溫當中。現在應該要分析一下，目前新增案例，有多少是在匡列之中、有多少不在匡列之中？如果是在匡列之中，那麼新增案例就會快速下降，反之，就必須檢查到底是哪個防疫環節出了問題。疫情為什麼可以降溫？不是因為雙北控制下來了嗎？

沈政男強調，有人基於黨派立場，來攻擊侯友宜與柯文哲，抓他們的小辮子，不過，多數人民在意的是仍防疫成績。而事實也證明，疫情就是被侯友宜和柯文哲控制下來了，比如台北市的R0值已降到0.58（統計到6月9日），這才是大局所在。