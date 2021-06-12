回憶殺》69歲香港資深演員劉永80年代紅極一時，主演歷史劇《秦始皇》聲名大噪，不過個性風流的他，有過三段婚姻，其中最讓台灣人所熟知的就是，他傷害第一任妻子戴良純導致對方毀容，如今年近70的他，離婚獨自撫養2個未成年的兒子，讓他也忍不住感嘆好辛苦。

自小學空手道的劉永，17歲入行當副導演、場記及動作場替身，後來轉當演員，曾參演多套李小龍電影，他主演的電影《江湖子弟》、《海軍突擊隊》、《蕭十一郎》等都很賣座，讓他成了炙手可熱小生，之後從嘉禾轉投邵氏，在《乾隆皇帝奇遇記》中飾演乾隆大受歡迎，星運扶搖直上。

而外型高大帥氣的劉永異性緣佳，曾與恬妞和文雪兒拍拖，一生風流的他共歷三段婚姻。1982年和來自台灣的清純玉女戴良純拍攝電影《青春1000日》時相識相戀，兩人隔年就結婚，戴良純放棄大好前程並和邵氏解約，全力投入家庭生活。

劉永曾用刀叉刺傷第一任妻子戴良純。(圖／本報系資料照)

未料婚後劉永暴露本性，只要喝酒就會毆打和辱罵戴良純，這讓戴良純遠在台灣的家人非常心疼，偷偷將她接回台灣，並幫她物色新的醫生男友，卻因此激怒劉永，追到台灣用刀叉刺傷戴良純，才26歲的她就這樣毀容。 雖然劉永事後相當後悔，戴良純父母堅持告上法院，最後他遭判處2年6個月的有期徒刑，並需賠償戴良純6百多萬，但他在上訴前潛逃回香港，躲過牢獄之災，但他參演的電影在台灣一律禁播，星途幾乎劃上句號。

不過返回香港後的劉永，轉戰小螢幕，隨即加入亞洲電視，1986年主演歷史劇《秦始皇》，因扮演秦始皇聲名大噪，事業東山再起，更和亞姐冠軍黎燕珊結緣，兩人在1992年結婚，婚後育有一子一女。

劉永第二任妻子黎燕珊向法院申請禁制令。(圖／本報系資料照)

未料婚姻僅維持8年就於2000年離婚，外傳跟他家暴有關，黎燕珊更向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸一對子女，最終在2004年正式離婚，由女方獨力養大子女，她為了養家放下面子去做保險，更為了供兒子到英國升學，只能將房子拿去貸款換取現金。

而劉永在得知前妻想送兒子出國，表示當然希望有一大筆錢，這樣不僅能搭專機送兒子留學，還能買別墅給小孩住，不過現實中經濟能力不好，連搭港鐵都要用老人優惠票，能力真的有限，也不禁自嘲是個沒用老爸。

劉永2007年三娶小她年輕30歲的大陸嫩妻黃麗燕，二人育有兩名兒子，不過劉永曾投訴妻子終日只顧打麻將不做家務，結果二人婚姻僅維持12年，就因年齡差距太大導致代溝而離婚，而他為保有兒子的撫養權，賣掉在大陸的房子，一半分給前妻。

劉永和第三任妻子離婚後獨自撫養2個未成年兒子。(圖／翻攝自微博)

講到年近70歲才開始當起單親爸爸，劉永湧起一陣心酸，並表示對不起當年為他獨力撫養一對子女的第二任太太黎燕珊：「獨自照顧兒子確實好辛苦，所以我經常掛在嘴邊，我一生人最對不起的就是黎燕珊。」