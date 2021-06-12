為因應全國實施疫情警戒第三級時間延長，全國各校師生已暫停上課至暑假結束。一般教師薪資所得受專任資格之保障，但是部分代課、課後照顧服務班、課後社團等按照鐘點給付薪資的教師，工作權益受損而影響收入。在中央紓困之際，卻沒有將其列入紓困的範圍，當然就沒有對其有紓困的辦法，該類教師將如何維持其生計？

新北市政府教育局已主動處理

國民黨發言人陳偉杰表示，目前因為全國各校師生都已暫停上課，的確接獲許多地方教師的陳情，尤其是非正式課程、按鐘點收費的教師在三級疫情停課之際沒課可上，所得因而中斷。陳偉杰指出，這些教師目前均未列入紓困範圍之內，但日前已獲知新北市政府教育局已函文至教育部，其他本黨執政的縣市也持續關注，希望教育部能減免相關稅捐並納入生活津貼補助對象，或是補助未實施課程期間之損失等措施。

中央應主動協助不能坐壁上觀

陳偉杰認為，新北市政府教育局針對該市工作權益受損主動函文至教育部，是為了保障此類教師的基本工作權益，但不確定教育部是否會將其列入紓困對象。陳偉杰強調，教育部應主動發文到各縣市教育局，請各地方教育局造冊詳列該類教師名單，並統計需紓困的教師的名額與金額，就算在目前疫情影響學生上課的前提下，但也不能犧牲任何教師的權益。

別讓他們成為紓困的遺珠之憾

陳偉杰表示，目前中央受疫情擴大且疫苗取得膠著之際，似乎對其他重要的民生要事都疏於關注，認為只要不對民調有顯著影響的都不重要，媒體沒有關注報導的都不會成為民進黨政府的關注對象。陳偉杰特別指出，民眾權益不分黨派，既然中央已提出紓困方案，為何不將紓困再深入、再仔細一點，在中央紓困之際，千萬別讓這些教師成為紓困的遺珠之憾！