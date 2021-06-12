俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時表示，美俄關係已惡化至近年來最低點。蒲亭下週將在日內瓦與美國總統拜登會面。

蒲亭和拜登16日將在日內瓦會晤。白宮曾表示，拜登將提及來自俄國的勒索軟體攻擊、俄國入侵烏克蘭、監禁異議人士，以及其它讓雙方關係不愉快的議題。

根據NBC今天播放的訪問摘要翻譯，蒲亭說：「我們的雙邊關係已經惡化到近年來最低點。」

蒲亭稱讚前總統川普是「非凡且有才華」的人，還說拜登是一位職業政客，與川普「截然不同」。

在被問到拜登3月受訪曾稱他是劊子手時，蒲亭說，他聽到過許多類似的指控，「這點我絲毫不擔心」。

拜登本週在歐洲展開為期8天的訪問，他在抵達首站英國發表演說時表示：「我們不尋求與俄國發生衝突。」

拜登指出：「我們希望穩定及可預測的關係，但我已表明，若俄國政府從事傷害性行動，美國將以強力且有意義的方式回應。」