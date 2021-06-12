桃園市50多歲黃姓男子曾經營地下期貨、賭場，今年2月6日在八德住處附近被擄走囚禁，外傳賭徒開口5100萬，他除夕獲釋後2度交付2000萬現金。桃園地檢署偵結，趙姓男子等6人依擄人勒贖罪嫌起訴，不過幕後主使「少年董仔」還需調查。

檢警調查，黃男女兒及江姓友人，與1名「少年董仔」有債務糾紛，因此「少年董仔」找來朋友2月5日商量擄人計畫，隨後租車到大溪石園路勘查地形。32歲趙姓、25歲李姓、楊姓、20歲沈姓、蕭姓、21歲陳姓男子等人，趁著黃外出，跟車尾隨，並在八德後庄街攔車，並打破黃男車窗，將黃痛打一頓押走。

因黃男跟桃園黑幫「黑人家族」關係良好，「黑人家族」也曾出面協調此事。原本「少年董仔」要求5100萬元贖金，協調後，黃在除夕被丟包在新竹縣芎林交流道，外傳2月20日、3月20日先後交付2000萬元現金給「少年董仔」等人。

警方逮捕趙男等10多人到案，釐清涉案程度後，檢方起訴趙、李、楊、沈、蕭、陳6人，其餘人認為只是掛名租車等，並不知道案情不起訴，另外何姓男子在逃也發布通緝。

據了解，此案疑似黃男與「少年董仔」有私下財務糾紛，因此雙方對案情三緘其口。黃在製作筆錄時，也不願透露到底交付多少現金給對方。趙等人被逮後，也不說明案情。檢警雖查出黃男被擄後多次與「少年董仔」談判，但「少年董仔」到底是誰，還需要釐清。