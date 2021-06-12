指揮中心公布AZ疫苗詳細分配數據。(圖／指揮中心提供)

日援AZ疫苗昨完成檢驗封緘，晚間開始配送至各縣市，開放1-6類公費對象施打。由於高雄合計取得9.01萬劑疫苗，而新北取得8.3萬劑疫苗，遭外界質疑分配不公。對此，中央流行疫情指揮中心回應，高雄取得的量包含1.01萬劑國軍專案，實際上用於1-6類公費對象的，只有8萬劑。另高雄日前取得莫德納疫苗6800劑，新北則取得9800劑，此次分配日援疫苗也有將已取得的莫德納疫苗量扣除。晚間指揮中心也公布首批日援AZ疫苗詳細版分配表，強調對各個縣市都是依照比例公平分配。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，高雄取得的疫苗包含國軍專案1萬100劑，該專案是每個縣市都會配送，總配送量是4.5萬劑。因此，高雄1到6類公費對象，實際上只有8萬劑，比新北市的1-6類8.3萬少。

莊人祥表示，全台取得日援AZ疫苗最多的縣市是新北、高雄、台北及台中，1-6類公費對象取得的數量分別是8.3萬、8萬、7萬及7萬，而桃園、台南則都是5.6萬。對於台北市說取得的疫苗中有1.2萬是「中央寄放」，其實包含8000劑第2類公費對象中的中央防疫人員，台北市的防疫人員比較多，另有4000劑是國軍專案。

對於中央發放這批疫苗的標準，莊人祥說，是發放1-3類公費對象的6成、所有洗腎病患、長照機構人員的6成、75歲以上民眾的27%，另有部分國軍專案，原因是國軍已經完成相關人員的列冊。高雄和新北的洗腎個案、長照人員都很多，都是新北第1，高雄第2，因此此次的疫苗分配，高雄和新北取得的量也差不多，且是新北取得較多。

另外，莫德納疫苗9日開打，日前已經將7萬多劑配送到各縣市，因此此次AZ疫苗取得的量，也會扣除莫德納的量。莊人祥說，台北市取得的莫德納疫苗最多，有1.6萬，而新北則取得9800劑，高雄則是6800劑。

對於台北市長柯文哲指高雄一周前就知道疫苗要發下來，還提早發通知，莊人祥說，指揮中心6月9日就對外說要分配疫苗，預計12日運送到各地，並在15日開打，這些資訊各縣市都同步知道，不是一周前通知高雄，而高雄9日得知後，在10日發布通知，請年長者15日持健保卡前往接種。今日開打的事，也是昨日和各衛生局開會後才宣布，各縣市知道的時間點是一致的。

晚間指揮中心也公布首批日援AZ疫苗詳細版分配表，強調對各個縣市都是依照比例公平分配。