高端疫苗宣布解盲成功後，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高端的安全性、陽轉率都被認可，製程相當穩定，有可能取得國際認證，他更向民眾喊話，疫苗護照只是文件、不是證件，施打國產疫苗一樣可以出國，「其他國家不會阻斷你進入，差別只在於檢疫過程」。陳時中的這番話也在網路上引起網友熱議，有不少網友痛批他「講幹話」、「幹話王」。

陳時中指出，所謂的「疫苗護照」，有的話也是歐盟本身在討論這個事，這不是強制性規定，只是提供會員國參考。陳時中進一步說，施打國產疫苗後，不會說不能出國，各國也不會因為未施打獲得國際認可的疫苗而阻斷進入，差別只在於檢疫過程，「就這樣而已」。

「疫苗護照只是文件，不是證件！」陳時中向民眾喊話說，未來國人施打國產疫苗後，一樣可以出國旅行，「不是說只有取得疫苗護照才能旅行，這完全是不對的」。

陳時中的發言也在PTT上引起網友熱議，網友們紛紛開酸，「岩漿可以喝，只是會死」、「下次就變成，一定能坐飛機，呵呵」、「他把你當白痴，你沒發現？」、「到底誰捧這咖捧上天的」、「我不打也能出國阿」、「當然可以出國啊，但是別人少關幾天啊」。

有的網友則表示，「打國產跟沒打國產，出國檢疫程序一樣嗎」、「那我不打國產 我是不是一樣能出國」、「翻譯：打完國產只要隔離一樣可以出國」、「意思是打了國產疫苗 出國還是要隔離對吧」。

更有網友痛批陳時中又在講幹話，「幹話中」、「走鐘就是有辦法很正經的講幹話」、「通篇幹話！沒打也能出國阿，差在過程而已」、「不打也能出國呀，講幹話」、「幹話王」、「幹話甩鍋王」、「滿嘴幹話」。