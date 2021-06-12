比起選擇呆萌的乖乖牌，不少男性會希望另一半的能力與自己旗鼓相當，既聰明又會賺錢更加分！搜狐網命理專欄分享，射手座、天蠍座、金牛座的女性雖然脾氣很差，卻天生有著高顏值及高智商，依舊讓廣大男性心動不已。

▍1.射手座

射手女從小才華洋溢，自帶優雅的貴族氣質，卻同時有著火爆的脾氣，雖然平常不太發怒，但若被觸犯底線，射手女絕對不會輕易放過對方。她們做事乾淨俐落，在事業上很有生意頭腦，注定會被貴人賞識，隨著年齡的增長，財富自然會越累積越多，另外，射手女的旺夫運很強，男人要是娶了她們，保證可過上富貴的人生。

▍2.天蠍座

天蠍女即使不打扮也有自然美，天生自帶冷艷神秘的氣場，非常吸引人，但臭脾氣總讓人無法忍受，一旦跟她們吵架，天蠍女肯定得理不饒人，習慣狠狠地把對方數落一番，從來不忍讓，但同時卻也不能否認她們知性又善良，是當老婆的好人選。天蠍女擅長扮演滿分的傾聽者，具有無限包容力，加上很會做家事，能讓老公安心衝事業，絕對是旺夫的好妻子。

▍3.金牛座

金牛女從小就有「牛脾氣」，容易為了一點小事就脾氣暴躁，而且她們喜歡生悶氣，旁人根本找不到她們生氣的原因，更不知道怎麼哄，但金牛女外貌甜美，屬於耐看又討喜的類型，總是社交場合上的焦點。在生活上，她們天資聰穎，強大的創造力讓很多人望塵莫及，是當前社會最需要的人才，同時她們有著極強的賺錢能力，能讓自己在職場上大放異彩。