對於國產疫苗難以應付變種的新冠病毒，然而價格卻是比國際認證的疫苗價格更貴，國民黨立委賴士葆表示，這是什麼道理啊？

衛福部長陳時中10日赴立院報告防疫紓困預算，根據書面報告指出，採用mRNA技術的莫德納、輝瑞等國際疫苗，安全、有效性，及處理病毒株快速變異性均為上選；國內雖已有高端、聯亞2家廠商進入臨床二期試驗，但其技術都是重組蛋白，開發期程相較於核酸疫苗較長，不易應付容易突變的新型冠狀病毒。因此此次特別編列建立核酸疫苗自主生產技術的預算。

衛福部長陳時中10日首度鬆口國產疫苗採購價格，「單價比750元高一點」，但隨後改口現在不宜透露價格。不過，高市議員李雅靜昨接獲爆料指出，政府分別斥資40.3億元、37.5億元分別向高端、聯亞採購合計約1000萬劑疫苗，其中高端單劑量包裝新台幣881元，高於AZ約8倍。

對此，國民黨立委賴士葆表示，國產疫苗接受政府的補助研發，目前未做第三期試驗，所以保護力未知，衞福部也證實國產疫苗難以應付變種的新冠病毒，然而國產疫苗的價格卻是比國際認證的價格更貴，這是什麼道理啊？