美國總統拜登政府高層官員表示,七大工業國集團(G7)今天將宣布一項全球基礎建設新計畫,以因應中國的一帶一路倡議。

這名要求匿名的官員表示,美國也將促請G7其他6國領袖,對於中國「強迫勞動問題採取具體行動」,並在最後的聯合公報納入對北京的批評內容。

這名官員表示:「這不只是為了要對抗或對付中國,而是直到目前為止,我們尚未提出能反映我們價值觀念、標準及行事方式的正面替代方案。」

今年3月,拜登表示,他曾向本屆G7峰會主辦國英國首相強生(Boris Johnson)建議,民主國家應該推出可以和中國分庭抗禮的基建計畫。

上述美國官員指出,到目前為止,對於中國政府「缺乏透明性、環保和勞動標準不佳以及脅迫」因而導致許多國家更為貧窮的作法,西方國家尚未提出正面的替代方案。

「因此,明天我們將與我們的G7夥伴共同宣布『重建世界美好未來』(build back better for the world)方案,這是一項規模宏大的全球基建倡議,而不僅是一帶一路的替代方案而已。」