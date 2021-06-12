美國總統拜登政府高層官員表示，七大工業國集團（G7）今天將宣布一項全球基礎建設新計畫，以因應中國的一帶一路倡議。

這名要求匿名的官員表示，美國也將促請G7其他6國領袖，對於中國「強迫勞動問題採取具體行動」，並在最後的聯合公報納入對北京的批評內容。

這名官員表示：「這不只是為了要對抗或對付中國，而是直到目前為止，我們尚未提出能反映我們價值觀念、標準及行事方式的正面替代方案。」

今年3月，拜登表示，他曾向本屆G7峰會主辦國英國首相強生（Boris Johnson）建議，民主國家應該推出可以和中國分庭抗禮的基建計畫。

上述美國官員指出，到目前為止，對於中國政府「缺乏透明性、環保和勞動標準不佳以及脅迫」因而導致許多國家更為貧窮的作法，西方國家尚未提出正面的替代方案。

「因此，明天我們將與我們的G7夥伴共同宣布『重建世界美好未來』（build back better for the world）方案，這是一項規模宏大的全球基建倡議，而不僅是一帶一路的替代方案而已。」