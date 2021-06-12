去（2020）年2月14日，台北市一名陳姓男子趁女友情人節晚餐後爛醉，兩人來到民宿啪啪啪時，擅自從女方背後偷錄裸背至臀部的性愛影片，並於12天後，將影片傳給對方，氣得女友憤而提告，直呼當時自己醉到「連發生性行為都不知道」，小倆口也於去年5月情斷。對此，台北地院日前依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判陳男5月徒刑，得易科罰金15萬元，可上訴。

去（2020）年2月14日晚間，陳男和女友共赴台北松山火車站一帶，一間日本料理店享用情人節大餐，並於餐後入住附近某民宿。可女方萬萬沒想到，近2周後，陳男突傳來一支影片，內容是他們嘿咻時，陳男從她後方拍攝的裸背性愛畫面，此時該女子才得知，陳男情人節當晚，趁她爛醉時，未經同意偷拍滾床單畫面，於是憤而提告，並在5月3日和陳男分手。

不僅如此，該女子還提到，去年2月23日，她曾向陳男表示暫時不要聯絡，經過3日沉澱，才同意繼續交往，沒想到陳男就傳來偷拍的性愛片，令她感到很不舒服。

儘管人住台東的陳男，曾於兩人交往期間，要求女友視訊自慰，但女方礙於跟家人同住，房間隔音又差，因此建議雙方見面時再拍，可陳男後來傳來的性愛影片未達共識，該女子非但無從同意或拒絕拍攝，還主張當下自己醉到連「被啪啪」都不知道，「我根本不知情，甚至與他（陳男）半夜發生性行為都不知道，他回台東前也沒跟我說過拍攝影片之事」。

對此，陳男出庭時雖承認拍攝與前女友的裸背影片，可他堅稱，拍攝性愛片是他倆的情趣、性愛習慣，且拍攝影片時，女友知情並未反對，甚至在去年2月27日收到影片時感到很開心。

此外，陳男律師也辯稱女方提告純為分手的挾怨報復，且2人分手時，曾簽下「雙方交往期間所拍攝的照片、影片，均為雙方知悉並同意拍攝」的協議書，其中女方未將偷拍一事列入，由此可證，該影片不是偷拍。

不過法官勘驗2人對話後發現，陳男情人節當日，曾因不滿女友喝醉失態而動怒，加上事後處理裸背性愛影片時，回嗆女友「因為舒服臨時才想錄的」，聽得女方痛罵「你這個大色魔」，顯見當下她不知道有拍攝行為。

最後，法官審酌陳男趁性行為時竊錄女方裸背影片，嚴重侵害女方隱私，又否認犯行，至今雙方未和解，依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判陳男5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

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