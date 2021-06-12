大陸女星趙麗穎和男神馮紹峰結婚2年多，婚後育有一個寶貝兒子，今年4月無預警宣布和平離婚，消息曝光震撼演藝圈；昔日趙麗穎和馮紹峰公開放閃都成過去，但演藝圈情侶、夫妻檔分手後，經常被問到再次碰面會如何稱呼對方，趙麗穎不免俗也遇到這種提問，她高EQ回應意外被網友推爆。

趙麗穎和馮紹峰因合作電影《西遊記女兒國》和電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》傳出緋聞，2018年10月認愛既公開婚訊，隔年3月就生下兒子想想，兩人在外界眼裡也是對恩愛夫妻；豈料，今年4月和平離婚，宣稱因工作聚少離多，才選擇退回朋友關係，各自安好。

趙麗穎和馮紹峰今年4月無預警宣布和平離婚。(圖/ 摘自微博)

不過，在演藝圈的情侶檔或夫妻檔，不是每一對最後都有幸福美好的結局，但在同一個行業難免都還會碰面，不久前趙麗穎出席活動，在接受訪問時，被問到「如果現在和馮紹峰再次碰面，妳會如何稱呼他？」；原本就出了名會說話的趙麗穎，面對犀利的提問，依舊平靜地回應，「不論台上台下，我都視他為自己的好朋友」。

簡單的好朋友3個字概括他們目前的狀態，雖然離婚但畢竟兩人育有一個兒子，不可能像是一般情侶分手就變陌生人；趙麗穎高EQ回應也引起網友熱烈討論，「情商真的高」、「是路人，但很佩服她的回應」、「看得出來家教有多好」、「很可惜，但祝福」。