愛情從來沒有道理可言，有些人愛得熱情如火，也有些人偏愛細水長流，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座做人低調又悶騷，就算愛得痴狂，卻總是假裝不在乎，不敢勇於告白。
天蠍座：
做事神秘的天蠍座相當傲嬌，面對心儀的對象會不動聲色的偽裝自我，即便迷戀對方到了日夜思念的地步，也不輕易主動示愛，只在內心期待對方趕快來追求自己。
水瓶座：
水瓶座面對心儀的對象會忍不住找碴、刻意說反話，即便愛到痴狂，也不會表現出一絲一毫的想念，最多只會暗示對方，水瓶座絕對不可能在不確定對方心的情況下就衝動告白。
金牛座：
金牛座面對心儀的對象明明恨不得時時刻刻陪在對方身邊，但他們往往會壓抑住滿腔情意，假裝一副不在意的樣子，不過他們雖然慢熟，熱度卻十分持久，一旦愛上就不再變心。
巨蟹座：
缺乏安全感的巨蟹座面對心儀的對象，就算想念得要命，真正見面時卻總是假裝不在意的樣子，再者，愛面子的他們也絕不會輕易示愛，除了擔心自尊心受挫，更害怕驚嚇到對方，讓彼此處在不自在的氛圍裡。
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