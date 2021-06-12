副縣長陳正昇親自示範疫苗注射流程。(南投縣政府提供／陳世宗南投傳真)

日本政府捐贈我國AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心撥配南投縣計18,000劑，其中1,1304劑將優先提供75歲以上（原住民65歲以上）長者施打，縣府衛生局已公布49家醫療院所、衛生所電話，15日上午9點起開放電話預約，一通電話限兩人預約，以不接受現場掛號施打為原則，16日上午9點起同步啟動這波疫苗接種。

縣疫情指揮中心副指揮官、副縣長陳正昇12日下午偕衛生局長黃昭郎，邀集縣內13鄉鎮市衛生所主任及南投縣診所協會秘書長曾繁文，針對這首批撥配到縣的日本捐贈疫苗的施打分配、預約及接種等事宜說明與討論，並示範疫苗接種流程。

副縣長陳正昇說，南投縣這次僅獲配1.8萬劑疫苗，當然數量上無法令人滿意，但也不會批評中央，因為第一線執行疫苗接種的人員及專責醫院、衛生所及合約醫療院所都有挨民眾罵的準備。非常感謝所有工作人員，也呼籲民眾在預約過程能心平氣和，避免過激反應，畢竟，這只是第一波，相信很快就會有更多疫苗撥配到南投，來滿足更多民眾的需求。

衛生局指出，這批次疫苗接種對象依序為第一類醫事人員，第二類中央地方防疫人員、警察、消防及執行救災救護人員以及居家檢疫關懷的服務村里長及村里幹事，第三類高風險接觸者、防疫車隊駕駛等及防疫旅宿第一線工作人員，第四類因特殊情形必要出國者，第五類長照機構受照顧者、照顧者及洗腎病患等五類接種，中央係按上述五類人數比例分次分批撥配，因此本縣上開五類人員撥配量仍無法一次滿足，爰上開五類本次疫苗撥配量僅為6,696劑，大約只夠這五類未施打者的60％，本縣各鄉鎮衛生所將依據各機構單位提供之名冊依序進行接種。

至於民眾最關心第六類提供75歲以上(原住民65歲以上)長者的疫苗撥配量為11,304劑，係依中央統一撥配原則，以各縣市75歲(原住民65歲以上)以上人口之27％比例撥配計算，全縣共有41,866位75歲以上(原住民65歲以上)長者，但只有11,304人能夠獲得接種，包括南投市7,100人僅1,917人可打到疫苗；埔里5,834名長輩只夠打1,575人；草屯6,643名長輩只能配得1,794劑疫苗，竹山4,691位長者只有1,267劑疫苗；名間3,506名長輩只能配到947劑疫苗；集集1,210名長者只夠打327人；鹿谷1,968位長輩只能有531人打到；中寮1,668名長輩450劑疫苗；魚池1,611位長者435劑疫苗；國姓1,860位長者471劑疫苗；水里1,767位長者 448劑疫苗；信義2,064名長輩523劑疫苗；仁愛1,944位長者525劑疫苗。

衛生局將依中央規定依比例，分配疫苗至全縣共49家的各鄉鎮市衛生所、專責醫院及合約診所提供接種服務，本縣訂於6月15日(星期二)上午9時起，由各接種服務機構同步開放電話接種預約，6月16日(星期三)上午9時起開始提供疫苗接種服務。