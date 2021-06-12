本土疫情持續擴大，台本市長柯文哲連日對陳時中開砲，同時，面對疫情嚴峻，不少許多政治人物和網紅也都紛紛發表「逆時中」言論，砲轟衛福部長陳時中，甚至在政策上與陳時中唱反調。輿情網站《網路溫度計》也做了一個排行榜盤點近日頻頻「逆時中」的各路名人，結果顯示，柯文哲不只在排行中拔得頭籌，他的逆時中聲量網路更是碾壓其他上榜者。

《網路溫度計》11日公布了一份十大「逆時中」名人排行榜，連日對陳時中開砲的柯文哲拔得頭籌，新北市長侯友宜排名第2，第3名和第4名則是台北市議員徐巧芯、羅智強，最近退出食藥署疫苗審查委員而聲名大噪的中研院院士陳培哲位列第5。

第6名是台北市議員游淑慧，網紅「館長」陳之漢也榜上有名，名列第7；第8名是中華民國防疫學會理事長王任賢，第9名是日前開出要由地方採購疫苗第一槍的南投縣長林明溱，第10名則是因為金門機場快篩站和離島檢疫等問題槓上陳時中的金門縣長楊鎮浯。

《網路溫度計》也針對上榜者自去年6月10日至今年6月8日間的「逆時中」網路聲量進行統計，台北市長柯文哲以16萬7890筆網路聲量拔得頭籌，甚至輾壓了排名第2、第3的侯友宜與徐巧芯，甚至這份榜單2到9名所有人的聲量加起來來都不如柯文哲。《網路溫度計》指出，柯文哲連日對衛福部部長陳時中開砲，儼然成為「逆時中教主」，且他不只「逆時中」，更在諸多議題上槓上總統蔡英文。