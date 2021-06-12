日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心配發金門縣1萬1200劑，今天順利空運送達。（金門縣府觀光處提供）

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心配發金門縣1萬1200劑，今天順利空運送達。（金門縣府觀光處提供）

金門縣衛生局人員開封點收，明日由9家合約院所領用。（金門縣府觀光提供）

縣府祕書長陳朝金說明，除原先規畫9家合約院所的預約制以外，也研擬由醫護人員下鄉進入社區接種，以利分區分流，減少群聚感染機會。（金門縣府觀光處提供）

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心配發金門縣1萬1200劑，今天順利空運送達，明日由9家合約院所領用。縣府基於分散施打人潮，研擬採預約、下鄉接種「雙軌制」在6／15開打。

縣府祕書長陳朝金說明，此次接種對象為一到三類的人員，還有住宿型、長照、機構跟洗腎以及相關行政人員與75歲以上鄉親。其中，針對鄉親關注的75歲及原住民65歲以上的住民，除原先規畫9家合約院所的預約制以外，也研擬由醫護人員下鄉進入社區接種，以利分區分流，減少群聚感染機會。

縣衛生局指出，目前正就縣內醫護人力進行評估，在敲定預約制、下鄉接種「雙軌制」的執行細節後，將於開打前一天，也就是14日公告周知。縣府也期待採行2種作業方式，可以讓長者更加便利，也提高疫苗接種率和覆蓋率。

該局規畫接種的9家合約院所有金門醫院院本部及烈嶼院區、5鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所及吾家內心情診所。

目前該局已規畫的接種對象和作業原則如下：一、因應疫情變化，有關第1類至第3類公費接種對象，由各相關單位檢討造冊，並將港務處、車船處及浯江渡輪納入第3類施打對象。二、由民政處調查各鄉鎮75歲以上長者接種意願並協助造冊，以便提供下鄉接種服務，做到分區分流，這些長者也暫不需要至合約院所預約掛號。 三、洗腎患者統一由金門醫院及傅仰賢診所在機構內接種。 四、住宿式長照機構住民及工作人員由金門醫院統一赴各機構接種。

縣府表示，配合醫療院所下鄉接種，將由消防局5分隊各派救護車1台於接種場所待命，並由警方派員2名協助維持，同時也會由教育處調學校護理師下鄉支援接種。