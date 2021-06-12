有些星座女生不甘寂寞，為了填補內心的孤獨感，只要有人追求她們，就會試著與對方搞曖昧，但有些星座女則是很有原則，抱著「寧缺勿濫」的感情態度，《搜狐網》近日分享3個處事有原則，反而更有魅力的星座女，身邊不乏有異性追求。

1.獅子座

獅子座的女生非常重視原則，她們不會把友誼與愛情混為一談，渴望談一場純潔的愛情，對朋友也非常重視，她們基本上不可能與自己的異性朋友搞曖昧，獅子座女心裡非常清楚自己想要什麼，凡事都很理智，絕不會被愛情沖昏頭，因此在異性眼裡，女生越有原則就越有魅力，追求她們的人更是多的數不勝數。

2.處女座

處女座的女生做事認真，凡事都追求完美，不容許做事有瑕疵，因此對感情也是如此，她們對待感情非常認真，談戀愛也是絕對專一，有原則的她們不可能與自己的異性友人搞曖昧，在平時的生活裡，處女座會將事情分得很清楚，與異性相處時懂得避嫌，不會讓自己的男朋友覺得不舒服，處理方式非常得當。

3.天秤座

天秤座的女生做事懂得分寸，談戀愛時也很認真，絕不會在感情裡開玩笑，單身時不會為了填補內心寂寞，而隨便與異性搞曖昧，反而會好好享受單身生活，而談了戀愛後，一定會努力去經營感情，天秤女對男友非常真誠，也正是因為如此，她們非常受歡迎，是12星座中的最佳模範女友。